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  • Rus milyarderin yatı Marmaris'te... 15 milyon liralık yakıt aldı

Rus milyarderin yatı Marmaris'te... 15 milyon liralık yakıt aldı

10 Nisan 2023 | 14:37
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Rus milyarderin yatı Marmaris'te... 15 milyon liralık yakıt aldı

Rus iş insanı Roman Abramoviç'in "My Solaris" isimli yatı, Marmaris Limanı'na yanaştı.

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Abramoviç'in yaz boyu Muğla kıyılarında bulunan Bermuda Adaları bayraklı yatı, Marmaris Cruise Port Limanı'nın büyük iskelesine bağlandı.
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İki gün sonra limandan ayrılacağı belirtilen yata, İzmir Aliağa'dan tankerlerle getirilen 700 bin litre ÖTV ve KDV'li akaryakıt ikmali, denizden ikmal gemisiyle gerçekleştirildi.
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Yakıt ikmali için yaklaşık 15 milyon lira ödeneceği kaydedildi.
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Helikopter iniş pisti ve yüzme havuzu da bulunan 139 metre boyunda, 26 metre genişliğindeki yat, limandaki vatandaşlar ve yabancı turistlerin ilgisini çekti.
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