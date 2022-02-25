Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın ABD ve AB tarafından uygulanan yaptırımlara karşılıklılık ilkesine göre misilleme önlemleri alarak yanıt vereceğini söyledi.

Basın toplantısı düzenleyen Peskov, “Yeni yaptırımlara karşı misilleme önlemleri olacak. Tabii ki de burada karşılılık yasası geçerli olacak. Bu adımların simetrik veya asimetrik olması, analizlerin sonuçlarına bağlı olacak” ifadelerini kullandı.

Tüm kısıtlamaları analiz edeceklerini ve analiz sırasında ana amacın Rusya’nın ulusal çıkarları olacağını anlatan Peskov, Moskova’nın yalnızca ulusal çıkarlara göre hareket edeceğini vurguladı. Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Güvenlik Konseyi toplantısında bizzat canlı yayında açıklama yapabileceğini ya da açıklamaların Kremlin tarafından duyurulacağını söyledi.

Rusya hava sahasını İngiliz uçaklarına kapattı

Öte yandan Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı’ndan (Rosaviatsiya) yapılan açıklamada, İngiliz havacılık otoritelerinin Rus uçaklarına yönelik “dostane olmayan” kararlar aldığı belirtildi.

Söz konusu kararlar nedeniyle Rusya’nın da çeşitli adımlar atma kararı aldığına işaret edilen açıklamada, “25 Şubat itibarıyla, İngiltere’nin sahip olduğu, İngiltere’ye kayıtlı veya İngiltere ile bağlantılı birisi tarafından kiralanmış uçakların Rus hava sahasına girmeleri yasaklanmıştır.” ifadesine yer verildi.

İngiliz yetkililer, Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesi nedeniyle en büyük Rus hava yolu şirketi Aeroflot’a yaptırım uygulanacağını açıklamıştı.