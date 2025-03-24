ARA
DOLAR
38,00
0,46%
DOLAR
EURO
41,12
0,11%
EURO
GRAM ALTIN
3678,40
0,02%
GRAM ALTIN
BIST 100
9299,36
2,82%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

S&P'den Türkiye değerlendirmesi

S&P, İBB Başkanı İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla artan siyasi gerginliğin, Türkiye ekonomisine duyulan güveni zedeleyebileceği ve son dönemde atılan ekonomik reform adımlarını riske atabileceği uyarısında bulundu.

24 Mart 2025 | 16:29
Son Güncellenme: 24 Mart 2025 | 16:34
S&P'den Türkiye değerlendirmesi

BlombergHT'nin haberine göre, S&P değerlendirmesinde 2023'ün sonundan bu yana Türkiye'deki yetkililerin hane halkını tasarruflarını altın ve dövizden çıkarıp tekrar yerli paraya çevirmeye ikna etme konusunda önemli bir ilerleme kaydettiğini bu durumun ülkenin döviz rezervlerini artırdığını ve enflasyonun düşmesini teşvik ederek Türkiye'ye ilişkin notu desteklediğini ifade etti.
Ancak siyasi gerginliklerin geri dönmesinin bu reformları sekteye uğratabileceğini belirten S&P Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın son dönemdeki acil müdahaleleriyle döviz satışlarının, likidite ve vadeli işlemlerin arttığını, gecelik borçlanma faizinin de yükseltildiğini söyledi.
S&P artan belirsizliğin hane halkı harcamaları, sermaye girişleri, döviz kuru, büyüme ve enflasyon üzerindeki ikinci tur etkilerinin, yakın zamana kadar mevduat dolarizasyonunda ve enflasyonda kayda değer bir düşüşü kesintiye uğratarak önemli olabileceğini vurguladı.

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 3678,4 0,02%
  • ALTIN ONS 3010,45 -0,45%
  • BIST 100 9299,36 2,82%
  • DOLAR/JAPON YENI 150,677 0,914%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,43015 -0,36228%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 83,75 -0,5935%
  • DOLAR/TURK LIRASI 38,0044 0,4594%
  • EURO/DOLAR 1,0802 -0,105%
  • EURO/TURK LIRASI 41,1164 0,1111%
  • STERLIN/DOLAR 1,29204 0,07242%
Borsa Haberleri
24 Mart borsada gün sonu rakamları
Borsada yarın temettü dağıtacak 1 şirket var (25 Mart)
Aksa Akrilik'ten tesis yatırımı duyurusu
Bugün temettü dağıtacak 1 şirket var: 5.327 TL
SASA'dan kredi notu açıklaması
Akçansa temettü 2025 ne zaman? Ödeme tarihi ve miktarı
KAP'ın internet sitesi yenilendi
Borsada emir/işlem oranı ve ücretinde değişiklik
SPK’dan yeni tedbirler: 3 karar
Borsada bu hafta genel kurulu olan 73 şirket
BİM, Ford, Tüpraş, Telekom... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Borsa, altın, döviz: Yatırım araçları bu hafta ne yaptı?
Borsada kırmızı gün: 21 Mart gün sonu rakamları
Borsada devre kesici yeniden devrede
Borsada dün temettü duyuran 4 şirket
GERİ
İLERİ
24 Mart borsada gün sonu rakamları
Borsada yarın temettü dağıtacak 1 şirket var (25 Mart)
Aksa Akrilik'ten tesis yatırımı duyurusu
Bugün temettü dağıtacak 1 şirket var: 5.327 TL
SASA'dan kredi notu açıklaması
Akçansa temettü 2025 ne zaman? Ödeme tarihi ve miktarı
KAP'ın internet sitesi yenilendi
Borsada emir/işlem oranı ve ücretinde değişiklik
SPK’dan yeni tedbirler: 3 karar
Borsada bu hafta genel kurulu olan 73 şirket
BİM, Ford, Tüpraş, Telekom... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Borsa, altın, döviz: Yatırım araçları bu hafta ne yaptı?
Borsada kırmızı gün: 21 Mart gün sonu rakamları
Borsada devre kesici yeniden devrede
Borsada dün temettü duyuran 4 şirket
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL