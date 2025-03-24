S&P'den Türkiye değerlendirmesi

BlombergHT'nin haberine göre, S&P değerlendirmesinde 2023'ün sonundan bu yana Türkiye'deki yetkililerin hane halkını tasarruflarını altın ve dövizden çıkarıp tekrar yerli paraya çevirmeye ikna etme konusunda önemli bir ilerleme kaydettiğini bu durumun ülkenin döviz rezervlerini artırdığını ve enflasyonun düşmesini teşvik ederek Türkiye'ye ilişkin notu desteklediğini ifade etti.

Ancak siyasi gerginliklerin geri dönmesinin bu reformları sekteye uğratabileceğini belirten S&P Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın son dönemdeki acil müdahaleleriyle döviz satışlarının, likidite ve vadeli işlemlerin arttığını, gecelik borçlanma faizinin de yükseltildiğini söyledi.

S&P artan belirsizliğin hane halkı harcamaları, sermaye girişleri, döviz kuru, büyüme ve enflasyon üzerindeki ikinci tur etkilerinin, yakın zamana kadar mevduat dolarizasyonunda ve enflasyonda kayda değer bir düşüşü kesintiye uğratarak önemli olabileceğini vurguladı.