‘Yeni ekonomi’yi 5 yıllık küresel büyüme stratejisinin merkezine alan Sabancı Topluluğu, dijital teknolojiler alanındaki yatırımlarını hızlandırdı. 2025 yılı sonuna kadar, yeni ekonomi alanında banka dışı gelirlerini ikiye katlamayı hedefleyen Sabancı Holding, bu kapsamda iki önemli global satın alma gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

Veri odaklı dijital pazarlama alanında faaliyet gösteren SEM ile siber güvenlik (operasyonel teknolojiler) konusunda dünyanın önde gelen startuplardan birisi olan Radiflow’u bünyesine katan Sabancı Holding, bu satın almalarla birlikte dijital alandaki küresel ayak izini de güçlendirmiş oldu.

Sabancı Holding’in, ‘yeni ekonomi’ stratejisi kapsamında dijital işlerini global ölçekte yönetmek üzere Hollanda’da kurduğu Dx Technology Services and Investment BV (DxBV) ile dünyanın farklı coğrafyalarına kendi teknoloji çözümlerini sunacak.

CENK ALPER: “DÜNYA ŞİRKETİ OLMA YOLUNDA ÖNEMLİ ADIMLAR ATIYORUZ”

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, “Çatı şirketimiz DxBV aracılığıyla gerçekleştirdiğimiz bu iki satın almayla birlikte, dijital işlerimizde önemli bir atılım dönemine giriyoruz. Daha önce de kamuoyuna ve yatırımcılarımıza açıkladığımız üzere, gelecek 5 yıldaki yatırımlarımızın yüzde 75’i ‘yeni ekonomi’ adını verdiğimiz enerji ve iklim teknolojileri, malzeme teknolojileri ve dijital teknolojiler alanlarında olacak. Dijital teknolojiler kapsamında belirlediğimiz 4 öncelikli sektör olan siber güvenlik, dijital pazarlama, ileri veri analitiği, nesnelerin interneti alanlarında organik ve inorganik büyümemizi hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. Bugün itibarıyla, yeni ekonominin Sabancı Topluluğu’nun banka dışı gelirlerindeki payı yüzde 6’ya ulaşmış durumda. Hedefimiz bu oranı 2025 sonunda yüzde 13 seviyesine ulaştırmak. Stratejik hedeflerimizin bir parçası olan bu yatırımları gerçekleştirerek Sabancı’yı dünya şirketi yapma yolunda önemli bir pozisyona taşıyoruz” dedi.

KIVANÇ ZAİMLER: “BEŞ KITADA GLOBAL ÇÖZÜMLER SUNACAĞIZ”

Satın alma sözleşmeleri imzalanan SEM ve Radiflow şirketlerinin, bulut ve yazılım hizmetleri sunan SabancıDx ile çok güçlü bir sinerji yaratacağını söyleyen DxBV Yönetim Kurulu Başkanı Kıvanç Zaimler ise, “Yaratacağımız bu sinerji ile bir yandan geniş bir yelpazede global çözümler sunarken, bir yandan da dijital teknolojiler alanında küresel ayak izimizi pekiştireceğiz. Bu üç yapının, geçtiğimiz aylarda kurulumunu tamamladığımız DxBV şirketi çatısı altında faaliyet gösterecek olması da hedeflediğimiz bu sinerjiyi çok daha güçlü kılacak. SabancıDx ile bulut ve yazılım hizmetleri verirken, kritik altyapıları işleten sektör ve şirketler için siber güvenlik çözümlerimizi ise Radiflow sağlayacak. Tüketici pazarlaması alanında ise SEM firmamız müşterilerimize ileri düzey veri analizi yaparak benzersiz bir hizmet sunacak. Beş kıtada global çözümler sunan bu üç şirketimize Sabancı Üniversitesi’nin Ar-Ge gücünü de eklediğimizde, 2025 sonunda bir ‘unicorn’umuz olma potansiyelini görüyoruz.”

DİJİTAL İŞLER, DxBV ÇATISI ALTINDA TOPLANACAK

Açıklamada şu bilgiler yer aldı: Hollanda’da kurulan ve Sabancı Holding’in yüzde 100 iştiraki olan DxBV bünyesinde faaliyet gösterecek olan SEM ve Radiflow şirketlerinin satın almalarına ilişkin kapanış işlemlerinin, gerekli yasal izin ve onayların alınması şartıyla, 2022 yılı üçüncü çeyrek sonuna kadar tamamlanması öngörülmektedir. DxBV’nin gerçekleştirmeyi planladığı yatırım projelerinin seyrine bağlı olarak, öngörülen büyümesini desteklemek üzere mevcut 10 milyon USD olan sermayesinin 120 milyon USD’ye çıkarılması hedeflenmektedir.