Sabancı Üniversitesi ve TÜBİTAK UZAY güçlerini birleştirdi

Sabancı Üniversitesi’nin teknoloji transferi şirketi Inovent, Takım Uydu Geliştirme Projesi (TUGEP) kapsamında, yeni nesil gözlem uydularında kullanılacak olan yapısal panellerin imalatı için TÜBİTAK UZAY ile iş birliği sözleşmesi imzaladı. SU-IMC tarafından yürütülecek olan proje yaklaşık 20 ay sürecek.

Sabancı Üniversitesi tarafından kurulan teknoloji transferi şirketi İnovent A.Ş. ile TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü arasında, Takım Uydu Geliştirme Projesi (TUGEP) kapsamında Uydu Yapısal Panellerinin Üretim Sözleşmesi imzalandı. IDEF 2025 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı kapsamında gerçekleştirilen imza törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Valisi Davut Gül TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın, TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Müdürü Mehmet Nefes katıldı. Protokolü, Sabancı Üniversitesi İnovent adına imzalayan Sabancı Üniversitesi Araştırmadan Sorumlu Rektör Yardımcısı Mehmet Yıldız konuyla ilgili, “Bu stratejik ortaklık, Türkiye'nin yerli olarak geliştirilen uzay platformları sağlama hedefini destekliyor. SU-IMC’nin analiz ve ileri üretim teknolojilerindeki yetkinliği ile TÜBİTAK UZAY’ın tasarım entegrasyon konularındaki birikimi, TUGEP kritik bileşenlerinin yüksek teknolojiyle üretilmesini mümkün kılacak. Bu ortaklığın, ulusal uzay ekosisteminde gelecekte üniversite-devlet-sanayi iş birlikleri için güçlü bir zemin oluşturmasını bekliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Uzay sınıfı bileşenlerinin gereksinimleri için yerli üretim olanakları kullanılacak

Anlaşmaya göre yaklaşık 20 ay sürmesi beklenen proje, TÜBİTAK UZAY ve Sabancı Üniversitesi Tümleştirilmiş Üretim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi (SU-IMC) tarafından yürütülecek. TÜBİTAK UZAY tarafından tasarlanan yeni nesil gözlem uydularında kullanılacak olan yapısal panelleri, SU-IMC üretecek. Yapısal panellerin, uzay ortamında uydu ömrü boyunca ekipmanların düzenli olarak çalışabilmesi bakımından, hafif ve üstün mekanik özelliklere sahip olması, yüksek kaliteli malzemelerden üretilebilmesi gerekiyor. Bu panellerin uydu yapısına etkiyen yükün bir kısmını taşımakla beraber aynı zamanda elektronik ekipmanlar ve ısıl kontrol donanımlarını dış etkilerden koruyacaktır. İş birliği ile uzay sınıfı bileşenlerinin zorlu gereksinimlerini karşılamak için yerli üretim olanaklarından yararlanmak amaçlanıyor.