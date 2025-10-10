Sağlık Bakanlığı 2.764 sürekli işçi alımı başvurusu ne zaman bitiyor? Kura çekimi ne zaman?

Sağlık Bakanlığı, taşra teşkilatında görev yapmak üzere, 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda, toplam 2.764 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. Bu alımlar, sınav yapılmaksızın İŞKUR üzerinden alınan başvurular sonrası kurayla gerçekleştirilecek. Başvurular, bugünlerde yoğun bir şekilde devam ediyor.
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTİYOR?
Sağlık Bakanlığı'nın taşra teşkilatında görevlendirmek üzere başlattığı toplam 2.764 sürekli işçi alımı için başvurular tüm hızıyla devam ediyor. Adayların başvuru işlemlerini tamamlaması için belirlenen süre dolmak üzere.
Başvuru Başlangıcı: 8 Ekim 2025
Başvuru Bitişi (Son Gün): 13 Ekim 2025 Pazartesi
Nasıl Başvuru Yapılır?
Başvurular, yalnızca elektronik (online) ortamda Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden alınmaktadır. Şahsen başvuru kabul edilmemektedir.
Giriş Adresi: Adaylar, esube.iskur.gov.tr adresine giderek kullanıcı girişi yapmalıdır.
İlan Seçimi: İlanlar bölümünden Sağlık Bakanlığı'nın ilgili işçi alım ilanını bularak, il bazında ve meslek bazında tercihlerini yaparak başvuru işlemlerini tamamlayabilirler.
KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kadro dağılımı yayımlanan ilanla birlikte belli oldu. 1948 temizlik görevlisi alımı, 572 güvenlik görevlisi alımı, 244 klinik destek elemanı alımı gerçekleştirilecek.
İşçi alımı başvuruları tamamlandıktan sonra kura çekimi tarihi ayrıca duyurulacak. Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin(1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlar ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin
4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan şartları taşımak. (Yabancı uyruklu adaylar tercih yapamayacaktır.)
2. Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.
3. Başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak (08/10/1985 ve daha sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir).
4. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibarıyla mezun olmak ve istenilen diğer belgelere son başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak.
5. Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını belgelemek (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).
6. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.
7. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yönünden bir engeli bulunmamak.
8. Güvenlik görevlisi (silahsız) olarak istihdam edilecekler için, yukarıda belirtilen şartlara ilave olarak, 5188 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin
(1), (2) ve (3) alt bendindeki şartlar ile (g) ve (h) bendindeki şartları taşımak.