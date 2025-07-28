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Sağlık Bakanlığı 2025 yılı yer değiştirme kurası sonuçları nereden öğrenilir? İşte iller arası tayin (yer değiştirme) sonuçları ekranı

Sağlık Bakanlığı'nın 2025 Haziran dönemi isteğe bağlı iller arası yer değiştirme kurası bugün itibarıyla resmen başladı. Peki Sağlık Bakanlığı 2025 yılı yer değiştirme kurası sonuçları nereden öğrenilir? İşte iller arası tayin (yer değiştirme) sonuçları ekranı

28 Temmuz 2025 | 16:00
Sağlık Bakanlığı 2025 yılı yer değiştirme kurası sonuçları nereden öğrenilir? İşte iller arası tayin (yer değiştirme) sonuçları ekranı

Sağlık Bakanlığı, daha önce tarihi öne çekilen 2025 yılı Haziran dönemi iller arası yer değiştirme kurasının tamamlandığını ve sonuçların ilan edildiğini duyurdu. Binlerce sağlık çalışanının heyecanla beklediği kura sonuçları, atama bekleyen personeller için büyük önem taşıyor.  

SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI TAYİN BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI

2025 yılı Haziran dönemi isteğe bağlı iller arası yer değiştirme suretiyle atanma kurası 28 Haziran 2025 Pazartesi günü tamamlandı. Bilindiği gibi kura çekim işlemi, daha önceden 30 Temmuz 2025 tarihinde yapılacağı açıklanmıştı. Ancak atama kurasının iki gün öne çekilerek 28 Temmuz 2025 tarihinde yapılmasına karar verildiği bildirilmişti. İlan edilen takcim doğrultusunda kura çekimi de noter huzurunda bilgisayar ortamında gerçekleştirildi.Sağlık Bakanlığı tayin kurası sonuçlar ve yerleşenler listesi de yayınlandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI YERLEŞTİRME SONUÇLARI EKRANI

Yerleştirme sonuçları aynı gün Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) ilan ediliyor.

Adaylar T.C kimlik numarası ve şifre gibi gerekli bilgileri girerek sonuçları sorgulayabilecek.

SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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