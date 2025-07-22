Sağlık Bakanlığı, sağlık çalışanlarını ilgilendiren önemli bir duyuru yayımladı. Buna göre, haziran dönemi isteğe bağlı iller arası yer değiştirme atamaları için belirlenen kura tarihi 2 gün öne çekildi. Yapılan açıklama ile daha önce belirlenen takvimde değişikliğe gidildiği belirtilirken, kura çekilişinin yeni tarihi ve diğer detaylar hakkında Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden bilgi edinilebilecek. Bu değişikliğin, yer değiştirme talebinde bulunan sağlık çalışanları için sürecin hızlanması anlamına geldiği ifade edildi.

Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme kurası ne zaman yapılacak?

Yapılan açıklamada; "Daha önceden 30 Temmuz 2025 tarihinde yapılacağı duyurulan 2025 Yılı Haziran Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurasının iki gün öne çekilerek 28 Temmuz 2025 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir.

Bu nedenle başvuru değerlendirme sonuçları ve hizmet puanları 21 Temmuz 2025 tarihinde açıklanarak, 22 Temmuz 2025 tarihi saat 18’00’e kadar Ekip sistemi üzerinden itirazlar alınacaktır.

Başvurusunu iptal ettirmek isteyenler ise; en geç 24 Temmuz 2025 tarihi saat 18.00’e kadar Ekip sistemi üzerinden başvurularını iptal edebileceklerdir. Söz konusu süreçlere dair takvim güncellenerek yayınlanmıştır.

Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde 27/11/2024 tarihinde yapılan değişiklikler ve buna ilişkin ilan metninde de yer verilen hususlar çerçevesinde;

Bu kura sonucuna göre atanıp yeni görev yerine başlayan personelin eş mazereti nedeniyle atanma talepleri, Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 30.maddesi “(6) Sağlık ve can güvenliği mazereti hariç olmak üzere; görev yapılan yere atanmadan önce var olan bir mazerete dayalı olarak ilgilinin nakil talebinde bulunabilmesi için bulunduğu yerde fiilen en az bir yıl görev yapmış olması şarttır.” hükmü çerçevesinde değerlendirilecektir.

Kura sonucu atanıp yeni görev yerine başlayan personelin Bakanlığımızda kadrolu statüde ve sağlık hizmetleri sınıfında görev yapan eşlerinin aile birliğine bağlı nakil talepleri ise; Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 20.maddesinin birinci fıkrasına göre üstlük astlık sıralaması ve hizmet grubu şartı aranarak değerlendirilecektir. Başvuruda bulunacak personelin bu hususları göz önünde bulundurarak müracaat etmesi hususu önemle rica olunur." denildi.



