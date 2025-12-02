Sağlık Bakanlığı promosyon ödemesi ne kadar? 2025 Sağlık Bakanlığı promosyon ödemesi ne zaman yatar?

Sağlık Bakanlığı promosyon ödemesi ne kadar?

1. Merkezi Anlaşma ve Taban Fiyat Hedefi

Şu anda il müdürlükleri bazında farklılaşan promosyon miktarları bulunsa da, sektör kaynaklarına göre Bakanlığın genel bir denge sağlamak için bir taban fiyat hedeflediği belirtiliyor:

Sağlık Bakanlığı'nın il müdürlükleri için yapılan anlaşmalarda, en az 100.000 TL'lik bir taban fiyatı sağlamayı amaçladığı iddia ediliyor.

Bu 100.000 TL'lik taban miktarı dahi, personelin talebi olan üç yıllık maaş tutarı kadar bir ödemeyi karşılamadığı için sendikalar (Türk Sağlık-Sen dahil) tarafından yetersiz bulunmuş ve revize edilmesi gerektiği vurgulanmıştır.

2. İddia Edilen Teklifler ve Memnuniyetsizlik

Türk Sağlık-Sen Başkanı Önder Kahveci'nin açıklamalarına göre, bazı illerde bankalar tarafından sunulan ilk teklifler şu şekildedir:

Teklif İçeriği: 90.000 TL nakit ve 10.000 TL para puan olmak üzere toplamda 100.000 TL civarında bir teklif gündeme gelmiştir.

Sendika Görüşü: Bu rakamın (100.000 TL) mevcut ekonomik şartlar ve bankaların kârlılığı göz önüne alındığında çalışanlar için tatmin edici olmadığı belirtilerek tekliflerin yukarı çekilmesi talep edilmiştir.

Gündemdeki Kritik Nokta

Mevcut durumda Sağlık Bakanlığı tarafından promosyon anlaşmasına ilişkin merkezi ve kesin bir tutar açıklaması yapılmamıştır. Görüşmelerin, özellikle Ziraat Bankası gibi büyük bankalarla, belirlenen taban fiyatın üzerine çıkılması hedefiyle sürdürüldüğü ifade edilmektedir.