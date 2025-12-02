Sağlık Bakanlığı promosyon ödemesi ne kadar? 2025 Sağlık Bakanlığı promosyon ödemesi ne zaman yatar?

Türkiye genelindeki 850 bini aşkın sağlık çalışanını ilgilendiren 2025 yılı banka promosyon anlaşması görüşmeleri, kritik bir aşamaya ulaştı ve tüm gözler Sağlık Bakanlığı'ndan gelecek resmî duyuruya çevrildi.
Sağlık Bakanlığı promosyon ödemesi ne kadar?
1. Merkezi Anlaşma ve Taban Fiyat Hedefi
Şu anda il müdürlükleri bazında farklılaşan promosyon miktarları bulunsa da, sektör kaynaklarına göre Bakanlığın genel bir denge sağlamak için bir taban fiyat hedeflediği belirtiliyor:
Sağlık Bakanlığı'nın il müdürlükleri için yapılan anlaşmalarda, en az 100.000 TL'lik bir taban fiyatı sağlamayı amaçladığı iddia ediliyor.
Bu 100.000 TL'lik taban miktarı dahi, personelin talebi olan üç yıllık maaş tutarı kadar bir ödemeyi karşılamadığı için sendikalar (Türk Sağlık-Sen dahil) tarafından yetersiz bulunmuş ve revize edilmesi gerektiği vurgulanmıştır.
2. İddia Edilen Teklifler ve Memnuniyetsizlik
Türk Sağlık-Sen Başkanı Önder Kahveci'nin açıklamalarına göre, bazı illerde bankalar tarafından sunulan ilk teklifler şu şekildedir:
Teklif İçeriği: 90.000 TL nakit ve 10.000 TL para puan olmak üzere toplamda 100.000 TL civarında bir teklif gündeme gelmiştir.
Sendika Görüşü: Bu rakamın (100.000 TL) mevcut ekonomik şartlar ve bankaların kârlılığı göz önüne alındığında çalışanlar için tatmin edici olmadığı belirtilerek tekliflerin yukarı çekilmesi talep edilmiştir.
Gündemdeki Kritik Nokta
Mevcut durumda Sağlık Bakanlığı tarafından promosyon anlaşmasına ilişkin merkezi ve kesin bir tutar açıklaması yapılmamıştır. Görüşmelerin, özellikle Ziraat Bankası gibi büyük bankalarla, belirlenen taban fiyatın üzerine çıkılması hedefiyle sürdürüldüğü ifade edilmektedir.
2 2025 Sağlık Bakanlığı promosyon ödemesi ne zaman yatar?
Ödeme Tarihi Beklentisi
Görüşmelerin kısa sürede sonuçlanması ve Bakanlık ile bankalar arasında merkezi bir uzlaşma sağlanması durumunda, promosyon ödemelerinin hesaplara yatırılmasına dair genel beklenti şöyledir:
Beklenen Dönem: 2025 yılının son çeyreği (Ekim-Aralık) içerisinde.
Ödeme Şekli: Ödemelerin, anlaşmanın imzalanmasını takiben kısa süre içinde tek seferde ve peşin olarak çalışanların hesaplarına yatırılması beklenmektedir.
Promosyon ödemelerinin bu dönemde gerçekleşmesi, aşağıdaki koşullara bağlıdır:
Hızlı Uzlaşma: Revize görüşmelerinin uzamaması ve bankaların talep edilen yüksek miktara (en az 100.000 TL taban) yaklaşarak kısa sürede protokolü imzalaması.
Yeniden İhale: Eğer düşük kalan teklifler kabul edilmez ve anlaşmalar iptal edilip yeniden ihale süreci başlatılırsa, ödeme tarihi büyük ihtimalle 2026 yılının ilk çeyreğine sarkacaktır.
Faizsiz Kredi ve Promosyon Feragati Formülü
Bu yeni formül, promosyon sistemine farklı bir yaklaşım getirmekte olup, iddialara göre Sağlık Bakanlığı personeli için düşünülen modelin detayları şunlardır:
Çalışanlara, banka tarafından 200.000 TL ile 550.000 TL arasında değişen tutarlarda faizsiz kredi kullanma imkânı sunulması.
Bu faizsiz kredi imkânından yararlanan personelin, karşılığında alması gereken nakit promosyonun bir kısmından feragat etmesi (vazgeçmesi) beklenmektedir.
Bu model, nakit promosyonu daha düşük tutan ancak yüksek meblağlı faizsiz kredi imkânı arayan çalışanlar için cazip bir seçenek olarak değerlendirilmektedir.
Durum ve Beklenti
Bu modelin, sendikaların talep ettiği en az 100.000 TL nakit promosyon hedefiyle birlikte değerlendirildiği düşünülmektedir.
Ancak, Sağlık Bakanlığı'ndan bu alternatif formüle ilişkin henüz resmî bir açıklama veya kesinleşmiş bir protokol duyurulmadığı için, sağlık çalışanlarının süreci yakından takip etmesi gerekmektedir. Promosyon ödeme tarihinin ve tutarının (ya da kredi seçeneğinin) nihai olarak netleşmesi, görüşmelerin tamamlanmasına bağlıdır.