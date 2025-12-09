Sağlık Bakanlığı promosyonu son durum nedir? Sağlık Bakanlığı promosyonu ne zaman yatacak?

Türkiye genelinde yüz binlerce sağlık çalışanını doğrudan ilgilendiren ve maaş promosyonu anlaşmasının süresinin dolmasıyla yeniden gündeme gelen banka promosyonu ödemeleri, yoğun bir şekilde araştırılmaya devam ediyor.
1 Promosyon Görüşmeleri ve Sendika Açıklaması
Sağlık Bakanlığı personelinin merakla beklediği banka promosyonu ödemelerine ilişkin görüşmelerde masadaki en yüksek teklifler netleşmeye başlamıştır; ancak sendikalar bu tekliflerin yetersiz olduğu görüşünde.
Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci'nin açıklamalarına göre, bazı illerdeki banka promosyonu teklifleri şu seviyelere ulaşmıştır:
Teklif Tutarı: 90.000 TL nakit ve 10.000 TL para puan olmak üzere, toplamda 100.000 TL civarında bir promosyon teklifi sunulmuştur.
Sendikanın Tutumu: Türk Sağlık-Sen, ekonomik koşullar ve diğer kamu kurumlarında yapılan anlaşmalar göz önüne alındığında, bu 100.000 TL'lik teklifin çalışanların beklentilerini karşılamadığını ve mutlaka revize edilmesi gerektiğini belirtmiştir.
Sektör yetkilileri, promosyon protokollerinde hedefin en az 100.000 TL taban fiyat olduğunu, ancak nihai anlaşma tutarının iller ve bankaların rekabet koşullarına göre farklılık gösterebileceğini ifade etmektedir.
2 Sağlık Bakanlığı promosyonu ne zaman yatacak?
Sağlık Bakanlığı personelinin uzun süredir merakla beklediği banka promosyonu ödemeleri için net bir tarih olmamakla birlikte, süreç hızla ilerlemeye devam ediyor. Ödeme takvimi, İl Sağlık Müdürlükleri tarafından bankalarla imzalanacak nihai protokole bağlı olarak şekillenecektir.
Promosyon Ödeme Takvimi Beklentisi
Sağlık Bakanlığı promosyon ödemesi için temel beklentiler ve mevcut durum şöyledir:
En Hızlı Senaryo: Görüşmelerin uzamaması ve sendikaların da beklentilerini karşılayacak yeni teklifler üzerinde hızlıca uzlaşma sağlanması durumunda, promosyon ödemelerinin 2025 yılının sonunda (Aralık ayı içinde), tek seferde ve peşin olarak sağlık çalışanlarının hesaplarına yatırılması beklenmektedir.
Gecikme İhtimali: Mevcut tekliflerin (Örneğin 90.000 TL nakit + 10.000 TL puan) düşük bulunarak iptal edilmesi ve illerde yeniden ihale sürecinin başlatılması kararı alınırsa, ödeme tarihi 2026 yılının ilk aylarına sarkabilir.
Türk Sağlık-Sen'den Teklif Tepkisi
Türk Sağlık-Sen Başkanı Önder Kahveci'nin paylaştığı gibi, bazı illerde masaya gelen 90.000 TL nakit ve 10.000 TL para puan şeklindeki toplam 100.000 TL'lik teklif, sendika tarafından kabul edilebilirlikten uzak ve çalışanların beklentilerini karşılamaktan çok uzakta bulunmuştur.
Kahveci, Bakanlığa çağrıda bulunarak, çalışanı memnun edecek bir tutara imza atılması gerektiğini ve promosyonun yükseltilmesi için yeni bir değerlendirmenin zaruri olduğunu ifade etmiştir. Bu durum, nihai anlaşma tutarının yükselmesi için baskının devam ettiğini göstermektedir.