Sağlık Bakanlığı promosyonu son durum nedir? Sağlık Bakanlığı promosyonu ne zaman yatacak?

Sağlık Bakanlığı personelinin merakla beklediği banka promosyonu ödemelerine ilişkin görüşmelerde masadaki en yüksek teklifler netleşmeye başlamıştır; ancak sendikalar bu tekliflerin yetersiz olduğu görüşünde.

Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci'nin açıklamalarına göre, bazı illerdeki banka promosyonu teklifleri şu seviyelere ulaşmıştır:

Teklif Tutarı: 90.000 TL nakit ve 10.000 TL para puan olmak üzere, toplamda 100.000 TL civarında bir promosyon teklifi sunulmuştur.

Sendikanın Tutumu: Türk Sağlık-Sen, ekonomik koşullar ve diğer kamu kurumlarında yapılan anlaşmalar göz önüne alındığında, bu 100.000 TL'lik teklifin çalışanların beklentilerini karşılamadığını ve mutlaka revize edilmesi gerektiğini belirtmiştir.

Sektör yetkilileri, promosyon protokollerinde hedefin en az 100.000 TL taban fiyat olduğunu, ancak nihai anlaşma tutarının iller ve bankaların rekabet koşullarına göre farklılık gösterebileceğini ifade etmektedir.