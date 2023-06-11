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Sakarya'da üretiliyor: Almanya ve Hollanda'ya ihraç edilmeye başlandı

Sakarya'da laboratuvarda üretilen orkideler Almanya ve Hollanda'ya ihraç ediliyor.

11 Haziran 2023 | 17:58
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Sakarya'da üretiliyor: Almanya ve Hollanda'ya ihraç edilmeye başlandı

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odasınca (SATSO), Doğu Marmara Kalkınma Ajansının (MARKA) desteğiyle geliştirilen, Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin (SUBÜ) ortağı olduğu proje kapsamında Hendek ilçesindeki 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan, "Doku Kültürü Laboratuvarı" olarak da adlandırılan merkezde, çeşitli fide, fidan ve tohumlar yetiştiriliyor.

"2023 itibarıyla yaklaşık 100 kişiyi istihdam etmeye gayret edeceğiz"

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, AA muhabirine, yıllardan beri ithal ettikleri bazı fide, fidan ve tohumları artık ihraç eden pozisyona geldiklerini söyledi.

Özellikle iç mekan süs bitkisi fidanlarını, doku kültürü laboratuvarında ürettiklerini anlatan Altuğ, "Bunları ihraç etmeye başladık. Şu an itibarıyla 390 bin avroluk ihracatımız gerçekleşti. Karşı taraf çok verimli buldu, ihracatımız devam edecek." dedi.

Altuğ, bu fidanların önceden Almanya, Hollanda ve İtalya gibi ülkelerden ithal edildiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Biz tamamen ithalatı kestik, yerli üreticiyi bu anlamda destekledik. Bu bizim için çok daha önemli. Baktığımızda şehirde yılda yaklaşık 4 milyon avroluk ithalat vardı bununla ilgili. İthalatı kestik, bu da çok önemli girdi, üstüne 390 bin avroluk ihracatla başladık. Hedefimiz, yıl sonuna kadar 1,5 milyon avro, baktığınızda 5,5-6 milyon avroluk artı değer kazanmış oldu. Üstelik burada 30 civarında kadın istidam ediliyor. 2023 sonu itibarıyla yaklaşık 100 kişiyi istihdam etmeye gayret edeceğiz."

Şu anda Almanya ve Hollanda'ya gönderim yaptıklarını aktaran Altuğ, "Meyve fidanı üretimi anlamında birçok ülkeyle görüşmelerimiz var. Bunlara da önümüzdeki günlerde ihracata başlamış olacağız. 30 milyon kapasitemiz var, 1-2 yıl içerisinde bu kapasitenin tamamını üretiyor ve çoğunu da ihraç ediyor olacağız." ifadelerini kullandı.

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