Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü’nün 2025 yılı yatırım programında Samsun için planladığı projeler arasında en büyük bütçeye sahip çalışma, 15 milyar TL’lik maliyetiyle Batı Çevre Yolu oldu.

Kentte tamamlanan, devam eden ve bu yıl içinde başlanacak toplam 12 projeden daha yüksek bir yatırım bedeline sahip olan Batı Çevre Yolu’nun yapımına, 2025 yılı içerisinde başlanması hedefleniyor.

Diğer projelerin bütçeleri

Bölge Müdürlüğü’nün Samsun’daki diğer projelerinin bedeli şöyle:

Çarşamba-Ayvacık İl Yolu Projesi 2 milyar 262 milyon TL, Ladik Taşova Devlet Yolu İkmali Projesi 844,2 milyon TL, Samsun-Bafra arası ve Samsun Çevre Yolu BSK Onarım Projesi 1 milyar 190 milyon TL, Çarşamba-Ayvacık-Taşova İl Yolu Projesi 400 milyon TL, Havza-Vezirköprü Yolu Projesi 2 milyar 226 milyon TL,

Yeşilkent Kavşağı Projesi 742 milyon TL, Samsun Şehir Hastanesi Yolu Projesi 2 milyar 495 milyon TL, Çarşamba-Ayvacık Yolu Heyelan Islahı Projesi 980 milyon TL, Bekdigin Üstgeçit Köprüsü Genişletme ve Kavşak Düzenleme Projesi 72 milyon TL, Çarşamba-Salıpazarı Bağlantı Yolu Projesi 55 milyon TL, Karadeniz Sahil Yolu Terme Grubu Projesi 700 milyon TL.

Hesap aşamasındaki işlerden Terme-Ünye-Fatsa Devlet Yolu BSK Onarım Projesinin bedelinin ise 65 milyon TL olduğu açıklandı.

15 milyar TL proje bedelli Samsun Batı Çevre Yolu haricindeki Karayollarının diğer 12 projesinin toplam bedeli ise 12 milyar 330 milyon TL olarak dikkat çekiyor.

Samsun'un en büyük projesi olarak dikkat çekiyor

Ulaştırma anlamında Samsun’un şu anki en büyük projesi konumunda bulunan Samsun Batı Çevre Yolu Projesi'nde toplam uzunluğu 16,3 km ve (2x3) şeritli BY-BSK (Bölünmüş Yol - Bitümlü Sıcak Karışım) standardında olan ihale kapsamında; 2x1.755 m uzunluğunda 2 adet çift tüp tünel, 2x1.493 m uzunluğunda 3 adet çift köprü, 2x103 m uzunluğunda 2 adet çift köprülü FSK (Farklı Seviyeli Kavşak) ve 178 m uzunluğunda 4 adet tek köprülü FSK bulunuyor.

Bu yıl içerisinde başlanması planlanan Batı Çevre Yolu’nun 2028 yılı sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.