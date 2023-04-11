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Sanayi üretimi, deprem felaketinin yaşandığı şubatta sert düştü

Sanayi üretim endeksi, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli deprem felaketinin yaşandığı şubatta aylık bazda yüzde 6, yıllık bazda yüzde 8,2 azalış gösterdi.

11 Nisan 2023 | 10:33
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Sanayi üretimi, deprem felaketinin yaşandığı şubatta sert düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, sanayi üretim endeksinin hesaplanmasında aylık sanayi üretim anketi ve katma değer vergisi (KDV) beyannamelerinden elde edilen veriler kullanılıyor. Deprem felaketinden etkilenen illerde mücbir sebep ilan edilmiş ve beyannameler ertelenmiş, bu illerden derlenen anketlerden yüzde 67 oranında cevap alınabildi. Bu nedenle, şubat ayına ilişkin hesaplamalarda eksik gözlemler için e-fatura, e-arşiv fatura verileri gibi alternatif veri kaynakları ve istatistiksel yöntemler kullanılarak tahmin yapıldı. Bu yöntemlerle tahmin edilen büyüklüğün toplam içindeki payı yüzde 1,94 olarak belirlendi.

Şubat ayında takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 8,2 azalış gösterdi. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, şubatta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 8,2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,5 geriledi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, şubatta bir önceki aya göre yüzde 6 azaldı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, şubatta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 11,2 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 6,6 azalırken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,4 arttı.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksi de şubatta yıllık bazda yüzde 8,23 azalış gösterdi.

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