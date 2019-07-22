Sarten Ambalaj’dan ihraç
Sarten Ambalaj, Yapı Kredi Yatırım aracılığıyla 50 milyon TL tutarında tahvil ihracı gerçekleştirdi.
Sermaye piyasalarındaki altıncı tahvil ihracını gerçekleştiren şirket, 2012 yılından beri özel sektör tahvil piyasasından kesintisiz fonlama sağlıyor.
İki yıl vadeli, değişken kuponlu tahviller nitelikli yatırımcılara satıldı. Sarten Ambalaj Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Sarıbekir, bu kaynağın istikrarlı bir biçimde kullanımının kendileri açısından çok önemli olduğunu söyledi.
Sarten’in global bir marka olma stratejisi dahilinde ülkesine güvenerek yeni yatırımlar ve büyüme planlarını uygulamaya koyduğuna değinen Sarıbekir, işine odaklı, finansal disiplini öne çıkaran yönetim anlayışı ve yatırımcılarla düzenli iletişimlerinin de bu başarıda etkili olduğunu belirtti.
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