Bankacılık sektöründe mevduat geriledi: Toplam mevduat 31,37 trilyon liraya indi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 3 Temmuz ile biten haftada yüzde 0,82 ve 261 milyar 883 milyon 754 bin lira azalışla 31 trilyon 634 milyar 154 milyon 676 bin liradan, 31 trilyon 372 milyar 270 milyon 922 bin liraya geriledi.

Bankalardaki TL cinsi mevduatta azalma

Aynı dönemde bankalardaki Türk lirası cinsi mevduat yüzde 2,4 azalarak 17 trilyon 97 milyar 105 milyon 688 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 0,02 yükselişle 10 trilyon 130 milyar 698 milyon 747 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı geçen hafta 256 milyar 867 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 217 milyar 688 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında parite etkisinden arındırılmış veriler dikkate alındığında, 3 Temmuz itibarıyla 3 milyar 251 milyon dolarlık azalış görüldü.

Yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri yüzde 1,4 arttı

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 1,4 artışla 6 trilyon 672 milyar 836 milyon 316 bin liraya çıktı.

Söz konusu kredilerin 803 milyar 644 milyon 379 bin lirası konut, 42 milyar 570 milyon 782 bin lirası taşıt, 2 trilyon 536 milyar 192 milyon 573 bin lirası ihtiyaç kredileri, 3 trilyon 290 milyar 428 milyon 582 bin lirası ise bireysel kredi kartlarından oluştu.

Bankacılık sektörünün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dahil toplam kredi hacmi de 3 Temmuz ile biten haftada 163 milyar 697 milyon 836 bin lira artarak 25 trilyon 887 milyar 422 milyon 891 bin liradan, 26 trilyon 51 milyar 120 milyon 727 bin liraya yükseldi.