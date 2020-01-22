Sarten Avrupa’da şirket avına çıktı
Türkiye’nin önde gelen ambalaj şirketlerinden biri olan Sarten Ambalaj, yurtdışında yeni rotalara yelken açıyor.
Türkiye’deki 15 fabrikasının yanında Rusya, Bulgaristan ve 2018’de Hollanda’da yeni fabrika açan Sarten Ambalaj, yurtdışında yatırımlarına devam edecek.
Üç yıllık planı çerçevesinde 50 milyon Euro’luk yatırım planlayan ve bunun 15 milyon Euro’sunu gerçekleştiren şirket, önümüzdeki iki yılda 35 milyon Euro’luk yatırım daha yapacak.
Öncelikle Hollanda’daki tesiste ikinci hat yatırımını bu yıl devreye alacaklarını anlatan Sarten Ambalaj CEO’su Zeki Sarıbekir, Avrupa’da yatırımlarının süreceğini söylüyor.
Büyük fabrikalarla değil, müşterilere yakın daha küçük çaplı fabrikalarla Avrupa pazarında yollarına devam edeceklerini de ifade ediyor. Sarıbekir, “İngiltere pazarında şirket arayışımız var.
Avrupa Birliği (AB) pazarında da görüşmelerimiz oldu. Öncelikle satın alma yapmak istiyoruz” diyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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