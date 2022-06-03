Ekonomist Dergisi’nin Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi Araştırması’nda yüksek performanslarıyla öne çıkan şirketlerin ödüllendirildiği “Anadolu 500 Ödül Töreni”, TEB ana sponsorluğunda, TEB Arval ve Doğan Dış Ticaret co-sponsorluğunda, Sanko Holding ve Bera Holding destek sponsorluğunda 31 Mayıs günü gerçekleştirildi.

Ödül töreni öncesi TEB Kurumsal ve Kurumsal Yatırım Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ömer Yenidoğan moderatörlüğünde Anadolu’nun En Büyükleri oturumu da yapıldı. Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu da panelistler arasındaydı.

Erdemoğlu, “İbrahim Bey, siz yıllarca Türkiye’nin en önde gelen halı üreticilerinden biri konumundaydınız. Sonra son dönemde çok büyük bir değişim gösterdiniz ve petrokimya alanında SASA yatırımıyla büyük ses getirdiniz. Sizce, bu dönüşüm sırasında yaşadığınız en önemli zorluklar nelerdi? Nelerle karşılaştınız büyük yatırımlar yapan bir Türk işadamı olarak” sorusuna şu yanıtı verdi:

Bizim genelde firma olarak, şahıs olarak, aile olarak şikayetçi olan bir yapımız yoktur. Rahmetli babamız derdi ki, ‘şartlar ve zaman size uymaz. Siz şartlar ve zamana uyacaksınız’. Onun için biz yaşadığımız zorlukların tamamını nasıl aşmamız gerekiyorsa o günkü konjonktürde aşmayı düşündük ve hiçbir zaman da şikayetçi olmadık. Kolay olan hiçbir şey yok. Her işin bir zorluğu vardır, bunu zaten baştan kabul etmezseniz başarılı olamazsınız. Onun için biz bu zorlukları baştan kabul ettiğimiz için zorluk olarak tanımlamamız doğru değil, mücadele diyelim onun adına” dedi.

Peki, 2022 yılının ana hedefleri ne? 2022-2023 yılında nasıl SASA nasıl bir gelişim gösterecek? İşte Erdemoğlu’nun yanıtları: