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  • Satış haberleriyle yüzde 55 değer kaybeden ABD'li banka Pacwest'ten açıklama var

Satış haberleriyle yüzde 55 değer kaybeden ABD'li banka Pacwest'ten açıklama var

Merkezi Kaliforniya'da bulunan Pacwest Bankası, stratejik varlıkların satışı dahil olmak üzere opsiyonlarını değerlendirdiğini ve son dönemde ilgi gösteren potansiyel yatırımcı ve partnerlerle görüşmelerin sürdüğünü bildirdi.

04 Mayıs 2023 | 13:09
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Satış haberleriyle yüzde 55 değer kaybeden ABD'li banka Pacwest'ten açıklama var

Banka tarafından, bir finansal danışmanla çalıştığı ve satış dahil, stratejik seçeneklerini değerlendirdiğine ilişkin dün çıkan haberler sonrası açıklama yapıldı.

Bankanın açıklamasında, Pacwest'in daha önce duyurduğu gibi, bu yılın üçüncü çeyreğinde satışa sunulacak Fed'in oluşturduğu Banka Vadeli Finansmanı programından alınan 2,7 milyar dolarlık borç dahil stratejik varlık satışlarının değerlendirildiği kaydedildi.

Bu satışın planlandığı gibi devam ettiğine vurgu yapılan açıklamada, "Buna ek olarak, normal uygulamalarımız dahilinde şirket ve yönetim kurulu stratejik seçenekleri değerlendirmeye devam ediyor. Son dönemde şirkete ilgi gösteren birkaç yatırımcı ve partner oldu ve onlarla görüşmeler sürüyor. Şirket, hissedar değerini en üst seviyeye çıkarmak için tüm seçenekleri değerlendirmeye devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, kriz yaşayan First Republic Bank'ın bu haftaki satışı ve ilgili diğer haberler sonrası bankadan olağandışı bir mevduat çıkışı olmadığı aktarıldı.

Müşteri mevduatlarının 31 Mart 2023'e göre artış göstererek 2 Mayıs itibarıyla toplam 28 milyar dolar olduğu bildirilen açıklamada, "Nakit ve mevcut likiditemiz güçlü kalmaya devam ediyor. Bu yıl başında hissedar değerini en üst düzeye çıkarmak için topluluk bankası odağımızı güçlendirme ve operasyonel verimliliğimizi artırmak için bir strateji açıklamıştık. Bu stratejiyi uyguluyoruz ve bankacılık sektöründe son dönemdeki dalgalanmalara karşı bu strateji kapsamındaki amaçlarımızı hızlandırıyoruz." denildi.

PacWest hisseleri, dünkü haber sonrasında yüzde 55'e yakın değer kaybetmişti.

ABD'de 2 ayda üç banka iflas etti

Mart ayı başında Silikon Vadisi Bankası (SVB) ve Signature Bank'ın iflası ile başlayan bankacılık sektöründeki sıkıntılar, geçen hafta açıkladığı ilk çeyrek bilançosunda mevduat kayıplarını ortaya koyan First Republic Bank'ın hisselerindeki keskin düşüşle yeniden gündeme gelmişti.

ABD Federal Mevduat Sigorta Fonu, hafta başında yaptığı açıklamada, First Republic Bank'ın kapatıldığını ve varlıklarının JPMorgan Chase tarafından satın alınacağını duyurmuştu. First Republic Bank, faiz oranlarındaki keskin yükselişin ardından ABD'de 2 ay içinde iflas eden 3'üncü banka olmuştu.

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