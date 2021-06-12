Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Demir yakın zamanda bir savunma sanayi yatırım fonu kurarak, bu fon vasıtası ile şirketlere ortak ve destek olmak amacıyla bir çalışma başlattıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Demir, yakın zamanda bir savunma sanayi yatırım fonu kurma amacıyla bir çalışma başlatıldığını duyurdu.

Elazığ’daki temaslarını sürdüren Prof. Dr. Demir beraberinde Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ile kentteki bir otelde düzenlenen “Savunma Sanayii Elazığ Buluşması” programı kapsamında sanayici ve iş adamları ile bir araya geldi.

Demir, sanayicilere, küçük iştirak ve girişimcilere 150 milyon liralık yıllık bir destek sağladıklarına ancak para desteğinin yanında finansman ve kabiliyetlerin çok daha önemli olduğuna dikkati çekti.

Yakın zamanda bir savunma sanayi yatırım fonu kurarak bu fon vasıtası ile girişim ruhu ve teknoloji derinliği gördükleri girişimlere, şirketlere ortak ve destek olmak, yatırım fonu kanalıyla yatırım yapmak amacıyla bir çalışma başlattıklarını aktaran Demir, şöyle devam etti:

“Bunu da yakında inşallah duyurup hızla girişimcilerimize, yatırımcılarımıza destek olmaya çalışacağız. Ayrıca ARGE fonlarımız devam ediyor. Endüstriyel etkinliği destekleme programımızla, değerlendirme destekleme programımızla, çeşitli firmalarımızı değerlendirmeye tabi tutup daha iyi olmaları için neler yapılması gerektiğini kendilerine bildirip bu konuda çeşitli destekleri masaya koyuyoruz.”