Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Sandığa gidip oy veren herkese yürekten teşekkürler. Katılım oranının yüzde 90'a yaklaşması sürecin demokratik ortamda sürdürülmesi sevindiricidir. Seçim balkonda kazanılmaz. Veriler akmaya devam ediyor. Milletimiz 2. tur diyorsa başımız üstüne. 2. turda mutlaka ama mutlaka kazanacağız herkes görecek. Geçici sonuçlar göstermiştir ki Erdoğan güvenoyu alamamıştır. Toplumdaki değişim talebi yüzde 50'nin üzerindedir. Önümüzdeki 15 gün boyunca hakkı adaleti getirmek için her şeyi yapacağız. Bu ülkeye mutlaka demokrasiyi getireceğiz"