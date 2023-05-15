ARA
Bist 100
4795,61
0%
Bist 100
Dolar/TL
19,6444
0,3376%
Dolar/TL
Euro/TL
21,3301
0,4219%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0858
0,0747%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1272,38
0,52%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Seçime ilişkin Millet İttifakı'ndan ortak açıklama

14 Mayıs milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimlerinde oy sayma işlemi devam ediyor. Millet ittifakı liderleri de CHP Genel Merkezi'nde kamera karşısına geçti.

15 Mayıs 2023 | 03:15
Son Güncellenme: 15 Mayıs 2023 | 03:19
0
Seçime ilişkin Millet İttifakı'ndan ortak açıklama

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Sandığa gidip oy veren herkese yürekten teşekkürler. Katılım oranının yüzde 90'a yaklaşması sürecin demokratik ortamda sürdürülmesi sevindiricidir. Seçim balkonda kazanılmaz. Veriler akmaya devam ediyor. Milletimiz 2. tur diyorsa başımız üstüne. 2. turda mutlaka ama mutlaka kazanacağız herkes görecek. Geçici sonuçlar göstermiştir ki Erdoğan güvenoyu alamamıştır. Toplumdaki değişim talebi yüzde 50'nin üzerindedir. Önümüzdeki 15 gün boyunca hakkı adaleti getirmek için her şeyi yapacağız. Bu ülkeye mutlaka demokrasiyi getireceğiz"

0
  • ALTIN GRAM - TL 1272,38 0,52%
  • ALTIN ONS 2014,31 0,17%
  • BIST 100 4795,61 0%
  • DOLAR/TURK LIRASI 19,6444 0,3376%
  • EURO/TURK LIRASI 21,3301 0,4219%
  • EURO/USD 1,0858 0,0747%
  • INGILIZ STERLINI 1,2457 0,03092%
  • JAPON YENI 135,954 0,159%
  • KANADA DOLARI 1,3556 -0,01401%
  • RUS RUBLESI 77,36 -0,4132%
Günün En Çok Okunanları
Seçim sonucunun en hızlı belli olacağı yerlerden
Türkiye sandık başında
Türkiye sandık başında
İstanbul'un en az seçmenli mahallesi oyunu kullandı
İstanbul'un en az seçmenli mahallesi oyunu kullandı
Seçim sonuçları ne zaman açıklanacak, yayın yasağı saat kaçta kalkacak?
Seçim sonuçları ne zaman açıklanacak, yayın yasağı saat kaçta kalkacak?
Seçim sonuçlarına ilişkin yayın yasağı kaldırıldı
Seçim sonuçlarına ilişkin yayın yasağı kaldırıldı
Jeep Renegade ve Compass e-Hybrid satışa sunuldu: Fiyatı ve özellikleri
Jeep Renegade ve Compass e-Hybrid satışa sunuldu: Fiyatı ve özellikleri
YSK Başkanı Yener'den açıklama
YSK Başkanı Yener'den açıklama
YSK'dan 'sandık kurulu mührü'ne ilişkin karar
GERİ
İLERİ
Seçim sonucunun en hızlı belli olacağı yerlerden
Türkiye sandık başında
İstanbul'un en az seçmenli mahallesi oyunu kullandı
Seçim sonuçları ne zaman açıklanacak, yayın yasağı saat kaçta kalkacak?
Seçim sonuçlarına ilişkin yayın yasağı kaldırıldı
Türkiye sandık başında
İstanbul'un en az seçmenli mahallesi oyunu kullandı
Seçim sonuçları ne zaman açıklanacak, yayın yasağı saat kaçta kalkacak?
Seçim sonuçlarına ilişkin yayın yasağı kaldırıldı
Jeep Renegade ve Compass e-Hybrid satışa sunuldu: Fiyatı ve özellikleri
İstanbul'un en az seçmenli mahallesi oyunu kullandı
Seçim sonuçları ne zaman açıklanacak, yayın yasağı saat kaçta kalkacak?
Seçim sonuçlarına ilişkin yayın yasağı kaldırıldı
Jeep Renegade ve Compass e-Hybrid satışa sunuldu: Fiyatı ve özellikleri
YSK Başkanı Yener'den açıklama
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL