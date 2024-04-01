AA verilerine göre oyların yüzde 99.82'si sayıldığında ortaya şu sonuçlar çıktı:

Seçime katılım oranı yüzde 77 oldu.

CHP seçimden birinci parti olarak çıktı. AK Parti ise seçimi ikinci olarak tamamladı.

CHP 14'ü büyükşehir olmak üzere 35 ilde seçimleri kazandı. CHP daha önce AK Parti'nin yönettiği 3 büyükşehirde bu kez kazanan parti oldu.

büyükşehir olmak üzere seçimleri kazandı. CHP daha önce AK Parti'nin yönettiği 3 büyükşehirde bu kez kazanan parti oldu. AK Parti 12'si büyükşehir olmak üzere 24 ilde ipi göğüsledi.

büyükşehir olmak üzere ilde ipi göğüsledi. Dem Parti 3 büyükşehir ve 7 ilde kazanan parti oldu

MHP 8 il belediyesini kazandı.

Yeniden Refah Partisi 1 büyükşehir (Şanlıurfa) ve 1 il (Yozgat) belediyesinde seçimleri kazandı.

İyi Parti (Nevşehir) ve Büyük Birlik Partisi (Sivas) ise 1'er ilde seçimi kazandı.

30 BÜYÜKŞEHİR

Resmi olmayan sonuçlara göre Ankara, İstanbul, İzmir, Tekirdağ, Bursa, Balıkesir, Manisa, Aydın, Denizli, Muğla, Antalya, Mersin, Adana, Eskişehir'de seçimleri CHP kazanıyor.

seçimleri CHP kazanıyor. Resmi olmayan sonuçlara göre Kocaeli, Sakarya, Konya, Kayseri, Malatya, Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Samsun, Ordu, Trabzon, Erzurum'da AK Parti seçimi kazanıyor.

AK Parti seçimi kazanıyor. Diyarbakır, Mardin ve Van'da seçimi Dem Parti kazanıyor.

seçimi Dem Parti kazanıyor. Şanlıurfa'da seçimi Yeniden Refah Partisi kazanıyor.

HANGİ PARTİ NE KADAR BELEDİYE KAZANDI?

Resmi olmayan sonuçlara göre seçimlerde şu tablo oluştu: