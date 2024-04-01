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Seçimde hangi parti kaç belediye kazanıyor? Büyükşehirlerde son durum...

Türkiye dün yerel seçimler için sandık başına gitti. Peki, kesin olmayan sonuçlara göre sandıktan hangi sonuçlar çıktı? İşte AA verilerine göre resmi olmayan sonuçlar ışığında oluşan tablo

01 Nisan 2024 | 08:27
Son Güncellenme: 01 Nisan 2024 | 09:01
Seçimde hangi parti kaç belediye kazanıyor? Büyükşehirlerde son durum...

AA verilerine göre oyların yüzde 99.82'si sayıldığında ortaya şu sonuçlar çıktı:

  • Seçime katılım oranı yüzde 77 oldu.
  • CHP seçimden birinci parti olarak çıktı. AK Parti ise seçimi ikinci olarak tamamladı. 
  • CHP 14'ü büyükşehir olmak üzere 35 ilde seçimleri kazandı. CHP daha önce AK Parti'nin yönettiği 3 büyükşehirde bu kez kazanan parti oldu.  
  • AK Parti 12'si büyükşehir olmak üzere 24 ilde ipi göğüsledi.
  • Dem Parti 3 büyükşehir ve 7 ilde kazanan parti oldu
  • MHP 8 il belediyesini kazandı.
  • Yeniden Refah Partisi 1 büyükşehir (Şanlıurfa) ve 1 il (Yozgat) belediyesinde seçimleri kazandı.
  • İyi Parti (Nevşehir) ve Büyük Birlik Partisi (Sivas) ise 1'er ilde seçimi kazandı.

30 BÜYÜKŞEHİR

  • Resmi olmayan sonuçlara göre Ankara, İstanbul, İzmir, Tekirdağ, Bursa, Balıkesir, Manisa, Aydın, Denizli, Muğla, Antalya, Mersin, Adana, Eskişehir'de seçimleri CHP kazanıyor.
  • Resmi olmayan sonuçlara göre Kocaeli, Sakarya, Konya, Kayseri, Malatya, Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Samsun, Ordu, Trabzon, Erzurum'da AK Parti seçimi kazanıyor.
  • Diyarbakır, Mardin ve Van'da seçimi Dem Parti kazanıyor.
  • Şanlıurfa'da seçimi Yeniden Refah Partisi kazanıyor.

HANGİ PARTİ NE KADAR BELEDİYE KAZANDI?

Resmi olmayan sonuçlara göre seçimlerde şu tablo oluştu:

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