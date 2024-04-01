AA verilerine göre oyların yüzde 99.82'si sayıldığında ortaya şu sonuçlar çıktı:
- Seçime katılım oranı yüzde 77 oldu.
- CHP seçimden birinci parti olarak çıktı. AK Parti ise seçimi ikinci olarak tamamladı.
- CHP 14'ü büyükşehir olmak üzere 35 ilde seçimleri kazandı. CHP daha önce AK Parti'nin yönettiği 3 büyükşehirde bu kez kazanan parti oldu.
- AK Parti 12'si büyükşehir olmak üzere 24 ilde ipi göğüsledi.
- Dem Parti 3 büyükşehir ve 7 ilde kazanan parti oldu
- MHP 8 il belediyesini kazandı.
- Yeniden Refah Partisi 1 büyükşehir (Şanlıurfa) ve 1 il (Yozgat) belediyesinde seçimleri kazandı.
- İyi Parti (Nevşehir) ve Büyük Birlik Partisi (Sivas) ise 1'er ilde seçimi kazandı.
30 BÜYÜKŞEHİR
- Resmi olmayan sonuçlara göre Ankara, İstanbul, İzmir, Tekirdağ, Bursa, Balıkesir, Manisa, Aydın, Denizli, Muğla, Antalya, Mersin, Adana, Eskişehir'de seçimleri CHP kazanıyor.
- Resmi olmayan sonuçlara göre Kocaeli, Sakarya, Konya, Kayseri, Malatya, Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Samsun, Ordu, Trabzon, Erzurum'da AK Parti seçimi kazanıyor.
- Diyarbakır, Mardin ve Van'da seçimi Dem Parti kazanıyor.
- Şanlıurfa'da seçimi Yeniden Refah Partisi kazanıyor.
HANGİ PARTİ NE KADAR BELEDİYE KAZANDI?
Resmi olmayan sonuçlara göre seçimlerde şu tablo oluştu: