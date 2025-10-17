Selçuk Yaşar Ödülü Prof. Dr. Elif Uysal’a verildi

Yaşar Üniversitesi ile Selçuk Yaşar Spor ve Eğitim Vakfı iş birliğiyle verilen Selçuk Yaşar Ödülü’nün sahibi, MIT ve Ohio State Üniversitesi gibi dünyanın en prestijli üniversitelerinde öğretim üyeliği yaptıktan sonra Türkiye’ye dönüp öğrenci yetiştiren ve geleceğin iletişim teknolojileri alanında çalışmalar yapan başarılı bilim insanı Prof. Dr. Elif Uysal oldu.

Prof. Dr. Elig Uysal, “Selçuk Yaşar Türkiye’ye birçok ilki kazandırmış bir öncüydü. Bir sanayici olmanın ötesinde, bilimin ve üretimin birlikte büyüyebileceğine inanan bir vizyonerdi. Bugün onun adını taşıyan bu ödülü kabul ederken, kendimi yalnızca bir akademisyen olarak değil, bilimle üretim arasında köprü kurmaya çalışan bir yolun yolcusu olarak hissediyorum” dedi.

Selçuk Yaşar Spor ve Eğitim Vakfı ve Yaşar Üniversitesi iş birliğiyle yeniliği, toplumsal faydayı ve geleceğin Türkiye’sini hedefleyen cesur insanların çalışmalarını kutlamak ve başarılarını tüm Türkiye’ye duyurmak amacıyla hayata geçirilen Selçuk Yaşar Ödülü, Swissôtel Büyük Efes’te düzenlenen törenle altıncı kez sahibini buldu.

Selçuk Yaşar Ödülü’nün bu yılki teması “Bilim” olarak belirlendi. Bu tema özelinde belirlenen seçici kurulda; Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, Yaşar Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Türkan, Linz Johannes Kepler Üniversitesi Fizikokimya Kürsüsü ve Enstitüsü Başkanı Ord. Prof. Dr. Niyazi Serdar Sarıçiftçi, Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Öznur Özkasap ve Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Gedik yer aldı. Selçuk Yaşar Ödülü’nün Swissôtel Büyük Efes’te gerçekleştirilen törenine Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, Yaşar Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Feyhan Yaşar, Selçuk Yaşar Spor ve Eğitim Vakfı Başkanı ve Yaşar Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı, Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller, Yaşar Topluluğu İcra Başkanı Dr. Mehmet Aktaş, Adalet Eski Bakanı Hasan Denizkurdu, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınar Mutlu, Karşıyaka Belediye Başkanı Behice Yıldız Ünsal, TÜSİAD Eski Başkanı Cansen Başaran Symes iş ve bilim dünyasından seçkin davetliler katıldı.

Selçuk Yaşar Ödülü’nün altıncı sahibi, azmi ve vizyonuyla Türkiye’nin yetiştirdiği en parlak bilim insanlarından biri olan ODTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Elif Uysal oldu.

“BİLİM, YOLUMUZU AYDINLATAN EN GÜÇLÜ REHBER”

Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, törende yaptığı konuşmada “Selçuk Yaşar’ın miras bıraktığı değerlere sahip çıkarak, “Bilim, Birlik, Başarı” ilkesini geleceğe taşımak için azimle çalışıyoruz. Her zaman daha ileriyi hedefleyerek, gençlerimize dünya ölçeğinde eğitim olanakları sunmayı sürdürüyoruz.

Bu ödül, “onun adını yaşatmak” ve “topluma kattığı değerleri geleceğe taşımak” amacıyla verilmektedir. Her bir ödül sahibimiz, gerçekleştirdiği ilham verici çalışmalarla toplumda fark yaratmış, umut ve ilham kaynağı olmuştur. Bu ödül aracılığıyla, cesaretiyle öncü olmuş, üretkenliğiyle yol gösteren bireyleri onurlandırmayı hedefliyoruz. Öğrencilerimizin evrensel ölçekte düşünmelerine, sorgulayıcı bir bakış açısı kazanmalarına ve yenilikçi çözümler geliştirmelerine büyük önem veriyoruz” dedi.

“BİLİME ADANMIŞ BİR HAYATI ONURLANDIRDIK”

Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller ise “Bu yılki temamız olan “Bilim”, üniversitemizin kimliğini oluşturan en temel değerdir. Çünkü biliyoruz ki bilim, gençlerimizin ufkunu genişleten, onların geleceği şekillendirmesine imkân sağlayan en güçlü araçtır. Bu nedenle bizler, öğrencilerimizin araştıran, sorgulayan ve üreten bireyler olarak yetişmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Bugün bu özel gecede, bilime adanmış bir hayatı onurlandırdık. Bu ödülün, genç nesillere ilham vereceğine, onları bilimin ışığında daha ileriye taşıyacağına yürekten inanıyorum” şeklinde konuştu.

“SELÇUK YAŞAR’IN BIRAKTIĞI MİRASLA YOLUM KESİŞİYOR”

6. Selçuk Yaşar Ödülü’nü kazanan Prof. Dr. Elif Uysal da ödülü büyük bir gururla kabul ederek duygularını şu şekilde ifade etti:

“Yaklaşık 30 yıldır çalışma alanım haberleşme sistemleri. Son 25 yıldır ise özellikle, nesnelerin interneti dediğimiz kavramın temelini oluşturan kuramsal altyapılar üzerinde çalışıyorum. Son yıllarda kendimi akademik konfor alanının biraz dışına taşıyan bir adım attım. Geliştirdiğimiz teknolojileri ürünlere çevirmek için girişimci oldum. Bilimsel üretim sadece makalelere ya da deneysel sonuçlara değil, ülkenin sanayisiyle, üretim gücüyle, genç mühendisleriyle kurulan gerçek iş birliklerine de dokunmalı. Benim için bilim ile sanayi arasında köprü kurmak soyut bir hedef değil. Bu köprü laboratuvardan fabrikaya, öğrenciden mühendise fikrin ürüne dönüştüğü her noktada kurulması gereken bir bağ. Ben bu köprüyü kurmaya yalnızca bir araştırmacı olarak değil, bir eğitimci olarak da gönül verdim. ODTÜ’de kurduğum “Haberleşme Araçları Araştırma Grubu” (CNG) enerjisini ortamdan karşılayan, enerji hasatlı haberleşme sistemlerine öncü katkılar yaptı. Bu yaklaşımlar bugün 6G ve sıfır enerji ağlar olarak karşımıza çıkıyor. Sensör ağları artık hayatımızın her yerinde. Tarımda verimli sulama, binalarda ısıtma soğutma ve güvenlik sistemleri, araçlarda çevresel sensörlerle otonom sürüş. Bu uygulamaların ortak amacı; kaynakları akıllıca yönetmek. Örneğin, kentleşme hızla artıyor. Su, enerji, doğa kalitesi gibi kaynakları sürdürülebilir bir biçimde yönetmek için otomasyon sistemlerine yani akıllı şehir dediğimiz teknolojilere ihtiyaç duyuyoruz. Bugün dünyada nesnelerin internetine bağlı cihaz sayısı, bu gibi uygulamalardan dolayı 19 milyarı aşmış durumda. 2015 yılında bir makalemizde gösterdik ki, aslında daha az veri ileterek daha taze bilgi göndermek mümkün. Bu bilim dünyasında epey yankı yaptı. “Fresh Data” yani “Taze Veri” ismini verdiğim araştırma programını başlattık.”

BİLİMLE ÜRETİM ARASINDA KÖPRÜ KURAN BİR YOL

Selçuk Yaşar’ın şu sözleriyle konuşmasına devam eden Prof. Dr. Uysal, “’Çalışmaktan, yaptığım işi sevmekten, dürüst, sabırlı olmaktan ve şükretmekten asla vazgeçmedim. Hayat çok zor ama insan sabırlı olduğunda mutlaka yüzüne gülüyor.’ Bu sözlerdeki bakış açısını kendime çok yakın buldum. Selçuk Yaşar’ın önemsediği değerler; verimlilik, yenilikçilik, gençlere fırsat tanımak, üretim ve topluma hizmet etmek benim de değerlerim. Kendisini tanımak ve sohbet edebilmeyi çok isterdim. Belki bu ödül onun bana bir selamı oldu” şeklinde konuştu.

PROF. DR. ELİF UYSAL KİMDİR?

ODTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Öğretim Üyesi

Eğitim hayatı boyunca her kademeyi birincilikle tamamlamış, azmi ve vizyonuyla Türkiye’nin yetiştirdiği en parlak bilim insanlarından biri olan Prof. Dr. Elif Uysal, Namık Kemal İlkokulu ve TED Ankara Kolejinde başladığı yolculuğunu, 1993 yılında üniversite sınavında Türkiye birincisi olarak girdiği Orta Doğu Teknik Üniversitesinde Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nü birincilikle bitirerek sürdürdü. Yüksek lisansını Massachusetts Institute of Technology’de, doktorasını Stanford Üniversitesi’nde tamamladı. MIT ve Ohio State Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yaptıktan sonra, 2006 yılında ülkesine dönerek ODTÜ’de bir yandan öğrenci yetiştirip bir yandan da geleceğin iletişim teknolojileri üzerine çalışmaya başladı. Internet üzerinden yayınlanan derslerini Türkiye ve dünyadan onbinlerce kişi takip etti.

Uysal, ODTÜ bünyesinde Haberleşme Ağları Araştırma Grubu’nu kurarak özellikle enerji verimli haberleşme, nesnelerin interneti, görev odaklı ve semantik haberleşme gibi alanlarda öncü katkılar sundu. Bu çalışmaların uygulamalarını yapmak için 2021’de Sürdürülebilir Kentler İçin İleri Teknolojiler (SÜİT) Platformu ve 2022’de FRESHDATA Teknoloji firmasını kurdu. Uzayda artan veri trafiğini taşıyabilecek ağ altyapısı üzerine geliştirdiği proje ile, 2024 yılında Avrupa Araştırma Konseyi’nin en prestijli desteği olan ERC Advanced Grant’i Türkiye’ye kazandıran dördüncü bilim insanı ve ilk kadın bilim insanı oldu.

Akademik kariyeri boyunca sayısız ödüle layık görülen Prof. Dr. Elif Uysal, henüz öğrencilik yıllarında MIT’den Vinton Hayes Bursu’nu, Stanford’dan lisansüstü bursunu ve 2006 yılında TÜBİTAK’tan Kariyer Ödülü’nü kazanarak bilimsel yetkinliğini erken yaşta kanıtladı. 2010’da IBM Faculty Award, 2014’te Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanı Ödülü, 2020’de TÜBİTAK Ulusal Öncü Araştırmacı Ödülü ve 2022’de enerji verimli ve düşük gecikmeli haberleşme alanındaki öncü katkıları nedeniyle IEEE Fellow unvanına layık görüldü. Bunu takiben kendisine Artificial Intelligence Industrial Alliance (Yapay Zeka Endüstri İttifakı) ve Asia-Pacific Artificial Intelligence Association tarafından da Fellow ünvanları verildi. Çalışmaları ayrıca ABD Ulusal Bilim Vakfı tarafından desteklenerek uluslararası alanda güvenilir bir bilim insanı olarak tanınmasını sağladı.

2022 yılından bu yana ODTÜ Parlar Eğitim ve Araştırma Vakfı’nda Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyeti Başkanı olarak görev yapan Prof. Dr. Elif Uysal, araştırmaları ve akademik liderliğiyle de küresel bilim dünyasına yön veriyor. Uluslararası dergilerde editörlük görevleri üstlenip, birçok uluslararası konferansta sempozyumlara başkanlık etmenin yanı sıra 'Age of Information' alanındaki öncü çalıştayların kurucularından biri olarak, geleceğin iletişim teknolojilerini şekillendiren akademik tartışmalara yön verdi. Başarıya ulaşmanın yolunun samimiyet ve ciddiyetten geçtiğini vurgulayan ve onlara, “Koşullara meydan okumaktan vazgeçmeyin” diyerek cesaret aşılayan Prof. Dr. Elif Uysal, öğrencileriyle birlikte Türkiye’nin yüksek teknoloji vizyonuna katkı sunmayı sürdürüyor.