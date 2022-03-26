Tahmini 5,6 milyar dolar değerinde serveti olan Rus oligark olan Petr Aven, yaptırımlar sonrası şu an faturalarını ödemekte zorlandığını söylüyor. Yaptırımlar kapsamında Londra ve çevresindeki lüks mülkleri de dahil olmak üzere Aven’in banka hesapları ve varlıkları donduruldu.

Bloomberg tarafından servetinin 5,6 milyar dolar civarında olduğu tahmin edilen Petr Aven, Financial Times’a verdiği röportajda “Nasıl hayatta kalacağımızı anlamıyoruz” diyor.

Aven 28 Şubat’ta AB tarafından yaptırım listesine alındı ve “Vladimir Putin’e en yakın oligarklarından biri” olarak tanımlandı. Dışişleri Bakanı Liz Truss İngiltere tarafından da 15 Mart’ta yaptırım listesine alındığını açıkladı.

Aven ise kendisine yardım edecek bir İngiliz avukat bile bulmakta zorlandığını söylerken, Kremlin ile yakın ilişkileri olduğu iddialarını reddediyor.

Mart ayı başlarında Aven, başka bir Rus oligark olan Mikhail Fridman ile birlikte kurduğu 22 milyar dolarlık yatırım şirketi LetterOne’dan istifa etti. İki milyarderin, AB’nin yaptırım kararından günler sonra Rus bankacılık şirketi Alfa-Bank’ın yönetim kurullarından da istifa ettiği bildirildi.

Yaptırımlar kapsamında Aven’in mal varlıklarının donduruldu ve AB ve Birleşik Krallık’ta iş yapması yasaklandı.

Aven şunları söylüyor: “İşimiz tamamen mahvoldu. 30 yıldır inşa ettiğimiz her şey şimdi tamamen mahvoldu. Ve bir şekilde yeni bir hayata başlamamız gerekiyor.”

EŞİM BANKAMATİKLERİ GEZDİ

Aven, eşinin AB yaptırımları başlamadan önce çekebildiği kadar para çekmek için Londra’daki bankamatikleri gezdiğini söyledi.

Milyarder FT’ye Rus oligarklarına yönelik yaptırımların “anlaşılır” ancak “adil değil” olmadığını söyledi ve ekledi: “İnsanlar ölürken şikayet etmem”

Aven, yaptırımlara tabi olabilecek bir yat veya özel jet sahibi olmadığını söyledi.