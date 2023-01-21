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  • Seydikemer Çavdır Akaryakıt İstasyonu satışa çıkarıldı

Seydikemer Çavdır Akaryakıt İstasyonu satışa çıkarıldı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca (TMSF), "Seydikemer Çavdır Akaryakıt İstasyonu Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" satışa çıkarıldı.

21 Ocak 2023 | 09:40
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Seydikemer Çavdır Akaryakıt İstasyonu satışa çıkarıldı

TMSF'nin bugünkü Resmi Gazete'de yer alan satış ilanına göre, Çavdır Mobilya Gıda Petrol Otogaz İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti'ye ait mal, hak ve varlıklar ile sözleşmelerden oluşturulan "Seydikemer Çavdır Akaryakıt İstasyonu Ticari ve İktisadi Bütünlüğü"nün satışına karar verildi.

Muhammen bedeli 18 milyon 810 bin lira olarak belirlenen bütünlük, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle ihaleye çıkarılacak.

İhale, 15 Şubat 2023'te saat 11.00'de TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.

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