Sigorta primleri ve yapılandırma 2. taksit ödemesinde yarın son gün. SGK, sokağa çıkma kısıtlaması süresinde sigorta primlerinin ve yapılandırma taksitlerinin ödenmesi hakkında duyuru yayımladı.

SGK, sokağa çıkma kısıtlaması süresinde sigorta primlerinin ve yapılandırma taksitlerinin ödenmesi hakkında açıklama yayımladı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı.

İşverenler, esnaf, genel sağlık sigortalıları, isteğe bağlı sigortalılar ve primini kendi ödeyen diğer sigortalıların, 2021 yılı mart ayına ait sigorta primlerinin son ödeme tarihi 30 Nisan 2021’dir.

– 7256 Sayılı Yeniden Yapılandırma Kanunu kapsamında Kuruma olan borçların 2.taksit ödemesinin son tarihi de 30 Nisan 2021’dir.

– Ayrıca 7143 Saylı Kanun kapsamındaki yapılandırma taksitlerinden 17.sinin de son ödeme tarihi 30 Nisan 2020 ye denk gelmektedir.

Ödemeler nasıl yapılacak?

– Koronavirüs salgınını önleme tedbirleri kapsamında 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan başlayarak 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sürecek olan tam kapanma süresinde primlerin ve yapılandırma taksitlerinin zamanında ödenebilmesi ve mağduriyetlerin yaşanmaması amacıyla, prim borcunu ve yapılandırma taksitlerini ödemek isteyen işveren, esnaf ve diğer sigortalılarımıza, 30 Nisan 2021 tarihinde evleri veya işyerlerine en yakın banka şubelerine giderek prim borçlarını ödeyebilmeleri için sokağa çıkma kısıtlamasında muafiyet tanınmıştır.

– Ayrıca prim ödemeleri ve yapılandırma taksitlerinin internet bankacılığı kanalıyla veya kredi kartıyla ödenebilmesi de mümkün bulunmaktadır.

SGK primi borcu ödeyecekler kısıtlamadan muaf

SGK prim borçlarının 2’nci taksit ödemelerinin son tarihi olması nedeniyle 30 Nisan 2021 Cuma günü SGK prim borcunu ödemek isteyen işveren, esnaf ve diğer sigortalılar durumlarını belgelemek ve SGK müdürlüğü güzergahında kalmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasında muaf tutulacak.