Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yaptığı açıklamada Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıtlı tüm çalışanlar için bugünden itibaren Kovid-19 aşı randevusu açılacağını duyurdu.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İşçi ve memurların tamamı için yarın yeni bir gün başlıyor. SGK kayıtlı tüm çalışanlar… Yarın ilk işimiz aşı randevusu almak olsun.” ifadelerini kullandı.