Shein’den Türkiye kararı: Satışlar geçici olarak durduruldu

30 euroya kadar olan eşyaların gümrük muafiyeti kapsamında Türkiye’ye girişine olanak sağlayan düzenlemenin yürürlükten kaldırılmasının ardından, platformların Türkiye’ye yönelik hamleleri art arda geliyor.

Temu'nun ardından Çin merkezli moda odaklı e-ticaret platformu Shein de Türkiye'deki satışlarına geçici bir süre ara verdiklerini duyurdu.

"Yerel mevzuatta yapılan son değişiklik nedeniyle satışlara ara verildi"

Shein tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, yerel mevzuatta yapılan son değişiklikler nedeniyle bu kararın alındığı belirtilirken, yakın gelecekte Türkiye’deki hizmetlerine yeniden başlamayı umdukları ifade edildi:

"Yerel mevzuatlarda yapılan son değişiklikler nedeniyle, Türkiye'deki satışlarımıza geçici bir süreyle ara vermek zorunda kaldığımızı "üzülerek bildirmek isteriz. Bu durumun sizlerde yaratabileceği hayal kırıklığını anlıyoruz. Ancak, sizlere en son moda ve yaşam tarzı trendlerini sunmaya devam edebilmek adına, karşılaşılan bu engelleri aşmak için var gücümüzle çalıştığımızı bilmenizi isteriz.

Yakın gelecekte Türkiye'deki hizmetlerimize yeniden başlamayı umuyoruz.

Süregelen desteğiniz için sizlere sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Herhangi bir sorunuz olması durumunda, lütfen müşteri hizmetleri ekibimizle iletişime geçiniz."

Temu'dan da Türkiye hamlesi geldi

Öte yandan, Çinli e-ticaret platformu Temu da benzer gerekçelerle Türkiye’de kullanıcıların Çin’den doğrudan sipariş verebildiği “Yurtdışı Gönderim” seçeneğini kapattı. Platformun şimdilik yalnızca Türkiye içindeki depodan gönderilen ürünlerle satışını sürdürdüğü öğrenildi.

Ne olmuştu?

"4458 Sayılı Gümrük Kanunun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar" Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Buna göre, 30 euroya kadar olan eşyaların gümrük muafiyeti kapsamında Türkiye’ye girişine olanak sağlayan düzenleme yürürlükten kaldırılmıştı. Söz konusu tedbir politikasının yalnızca sınır ötesi e-ticaret platformlarına yönelik olduğu da belirtilmişti.