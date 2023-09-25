ARA
Bist 100
8242,36
2,53%
Bist 100
Dolar/TL
27,2074
0,1458%
Dolar/TL
Euro/TL
28,9077
-0,148%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0625
-0,1837%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1685,08
0,2%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Sıcaklıklar düşüyor, yağmur geliyor ( Meteoroloji'den 5 günlük hava tahmini)

Sıcaklıklar düşüyor, yağmur geliyor ( Meteoroloji'den 5 günlük hava tahmini)

Türkiye yeni bir yağışlı havanın etkisine girecek. Mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklar yerini perşembe günü yağışlı havaya bırakacak. Meteoroloji'den yapılan 5 günlük tahmin şöyle...

25 Eylül 2023 | 09:41
0
Sıcaklıklar düşüyor, yağmur geliyor ( Meteoroloji'den 5 günlük hava tahmini)

Bu hafta ortasına kadar tüm yurtta sıcaklık mevsim normallerin 4 ila 6 derece üzerinde seyredecek. Fakat bu uzun sürmeyecek. 

Perşembe günü batı bölgelerinden itibaren sıcaklık düşmeye başlayacak. Uzmanlar kuvvetli yağış konusunda uyarıyor.

Hava Tahmini Uzmanı Murat Acar, "Perşembe gününden sonra Akdeniz üzerinden gelmesini beklediğimiz yeni bir yağışlı sistemin etkisi ile önce yağışlar Batı kesimlerden başlayacak. Yağışlarla beraberde sıcaklıklar Batı kesimlerden başlayarak düşmeye başlayacak. Mevsim normalleri civarına kadar düşecek" bilgisini verdi.

3 büyük ilde sıcaklık hakim

Perşembe gününe kadar İstanbul, Ankara ve İzmir'de sıcaklık, mevsim normallerinin üzerinde olacak.

Ankara ve İstanbul’da sıcaklık perşembe gününe kadar 29-30 derece civarında seyredecek. İzmir'de ise 31-32 derece olacak.

5 GÜNLÜK TAHMİN (HARİTALI)

0
  • ALTIN GRAM - TL 1685,08 0,2%
  • ALTIN ONS 1926,38 0,05%
  • BIST 100 8242,36 2,53%
  • DOLAR/TURK LIRASI 27,2074 0,1458%
  • EURO/TURK LIRASI 28,9077 -0,148%
  • EURO/USD 1,0625 -0,1837%
  • INGILIZ STERLINI 1,22193 -0,2111%
  • JAPON YENI 148,697 0,291%
  • KANADA DOLARI 1,3468 -0,12273%
  • RUS RUBLESI 96,1775 -0,1272%
Günün En Çok Okunanları
Bennu asteroidinden alınan örnekler dünyaya ulaştı: Peki, önemi ne?
Fiat, Fiorino 100. Yıl Serisi'ni duyurdu: İşte özellikleri ve fiyatı
Fiat, Fiorino 100. Yıl Serisi'ni duyurdu: İşte özellikleri ve fiyatı
Türkiye'de 2 yıldır üretimi artıyor: Peki, neden?
Türkiye'de 2 yıldır üretimi artıyor: Peki, neden?
'Otomotiv, son 2-3 aydan beri artık yatırım aracı olmaktan çıktı'
'Otomotiv, son 2-3 aydan beri artık yatırım aracı olmaktan çıktı'
Türkiye-Japonya işbirliğinde öne çıkan sektör
Türkiye-Japonya işbirliğinde öne çıkan sektör
Ek MTV'de ne kadar ödeme yapıldı?
Ek MTV'de ne kadar ödeme yapıldı?
Sıcaklıklar düşüyor, yağmur geliyor
Sıcaklıklar düşüyor, yağmur geliyor
Yenikapı Boat Shoh 16 Aralık’ta kapılarını açıyor
GERİ
İLERİ
Bennu asteroidinden alınan örnekler dünyaya ulaştı: Peki, önemi ne?
Fiat, Fiorino 100. Yıl Serisi'ni duyurdu: İşte özellikleri ve fiyatı
Türkiye'de 2 yıldır üretimi artıyor: Peki, neden?
'Otomotiv, son 2-3 aydan beri artık yatırım aracı olmaktan çıktı'
Türkiye-Japonya işbirliğinde öne çıkan sektör
Fiat, Fiorino 100. Yıl Serisi'ni duyurdu: İşte özellikleri ve fiyatı
Türkiye'de 2 yıldır üretimi artıyor: Peki, neden?
'Otomotiv, son 2-3 aydan beri artık yatırım aracı olmaktan çıktı'
Türkiye-Japonya işbirliğinde öne çıkan sektör
Ek MTV'de ne kadar ödeme yapıldı?
Türkiye'de 2 yıldır üretimi artıyor: Peki, neden?
'Otomotiv, son 2-3 aydan beri artık yatırım aracı olmaktan çıktı'
Türkiye-Japonya işbirliğinde öne çıkan sektör
Ek MTV'de ne kadar ödeme yapıldı?
Sıcaklıklar düşüyor, yağmur geliyor
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL