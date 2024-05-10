Şimşek: Pazartesi günü tasarruf paketi açıklayacağız

Bakan Şimşek, İstanbul Finans Merkezi'ndeki VakıfBank Genel Müdürlükte düzenlenen "Türkiye'nin ATM Merkezi (TAM)" projesinin tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, projenin hayata geçirilmesinin çok değerli olduğunu söyledi.

Gelecek dönemde kamu maliyesine ilişkin birçok hususta adım atacaklarını dile getiren Şimşek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızla birlikte tasarruf verimlilik paketini açıklayacağız. Bu ilk, bu son olmayacak. Buna benzer harıl harıl yoğun bir şekilde yaptığımız çalışmalarla önümüzdeki dönemde bu dezenflasyon programını ve sürecini nasıl güçlendireceğiz ona yönelik çalışmalarımızı aralıksız devam ettireceğiz. Dolayısıyla program çalışıyor ve çalışmaya devam edecek."

Bakan Şimşek, enflasyonla ilgili dün Merkez Bankasının çok geniş değerlendirmelerde bulunduğunu anımsatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Çok iyi iş çıkartıyorlar. Ekip çok güçlü. Şimdi altını çizmek istiyorum. Piyasada bu işi bilenlerin beklentisi önümüzdeki 12 ayda enflasyonu yüzde 35 civarına ineceği yönünde. Bu bizim öngörülerimizin biraz üzerinde. Fakat biz enflasyon düştükçe, aşağı yönlü ivme kazandıkça piyasa öngörüleriyle bizim hedeflerimiz arasındaki farkın kapanacağına inanıyoruz. Çünkü biz bu konuda kararlıyız. Türkiye'yi fiyat istikrarına kavuşturacağız."

- "En büyük önceliğimiz hayat pahalılığı baskısını azaltmak"

Bakan Şimşek, fiyat istikrarının düşük tek haneli enflasyon anlamına geldiğine değinerek, bu sayede bütün vatandaşların şikayetine köklü bir çözüm sunulacağını söyledi.

Vatandaşın refahını kalıcı olarak artırmanın yolunun "enflasyonu kontrol altına almaktan" geçtiğini dile getiren Şimşek, "Yoksa sürekli bu sarmalın içinde oluruz. O nedenle bizim en büyük önceliğimiz vatandaşımızın bu hayat pahalılığı baskısını azaltmaktır. En önemli hedefimiz az önce de söyledim, enflasyonu tek haneye düşürmektir. Bunun için ne gerekiyorsa yapacağız. Maliye politikasına ne tür tedbirler gerekiyorsa alacağız." diye konuştu.

"Türkiye'nin finansmana erişiminde sorun yok"

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, vergi artışı yönündeki söylentilere değinerek, kamuoyuna defalarca "Gelir vergisini, kurumlar vergisini artırmayacağız, KDV'nin üst sınırıyla oynamayacağız" dediklerini vurguladı.

Buna rağmen belli çevrelerin hala bu konuda spekülasyon üretmeye devam ettiğini ifade eden Şimşek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Seçim arifesinde de vatandaşımızı ciddi bir şekilde yanlış yönlendirdiler bu çevreler. Tekrar altını çizmek istiyorum, vatandaşımızın portföy tercihine her zaman saygılı olacağız. Ama Türkiye'nin dış kaynak ihtiyacı azalıyor. Çünkü cari açık azalıyor. Türkiye'nin finansmana erişiminde sorun yok. Hatta finansman o kadar bol ki yani almak zorunda kalıyoruz. Çünkü biz piyasada olmazsak, Merkez Bankasından bahsediyorum, başka sonuçlar çıkacak. Evet çünkü buraya güven var. Neden? Çünkü uluslararası normlara uygun bir politika seti var. Kurala dayalı. Bakın maliye politikasında kuralımız ne? Çok basit. Bütçe açığını kalıcı bir şekilde deprem dahil önümüzdeki yıldan itibaren yüzde 3'ün altına çekmek istiyoruz. Bakın bu bir kural, uluslararası bir kural. Borcu ise zaten biz düşük düzeyde tutmaya devam edeceğiz. Ama tabii ki yeşil dönüşüme, dijital dönüşüme, sanayide dönüşüme kaynak aktaracağız. İhracatçımızı güçlü bir şekilde destekleyeceğiz. Verimlilik artışı, rekabet gücü artışı noktasında hiç tereddüt etmeyeceğiz. Biz ihracatçımızın yanındayız. Ve onlarla birlikte inşallah sorunları çözeceği, verimliliği artıracağız, inovasyon ekosistemini güçlendireceğiz."

Bakan Şimşek uygulanan ekonomi programının çalıştığını vurgulayarak, "Dolayısıyla bu program çalışıyor. Çalışmaya devam edecek ve enflasyonun yaz aylarından itibaren düşeceğini göreceğiz. Tabii ki baz etkisi var. Ama bizim konuştuğumuz baz etkisi değil. Bizim konuştuğumuz gecikmeli para politikası etkisinden bahsediyoruz. O devreye girecek. Maliye politikası güçlü bir şekilde destekleyici olacak." ifadelerini kullandı.