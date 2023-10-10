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Şimşek'ten TL ve enflasyon mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonda yıllık bazda düşüşün 2024'ün ikinci yarısında olacağını açıkladı. Şimşek, pozitif reel faiz patikasına girildiğini belirterek, "Artık TL'nin eskiden olduğu gibi değer kaybı için sebep kalmıyor." dedi.

10 Ekim 2023 | 12:25
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Şimşek'ten TL ve enflasyon mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yıllık bazda enflasyon düşüşünün önümüzdeki yılın ikinci yarısında olacağını kaydeden Şimşek, "Aylık bazda enflasyonda momentum kaybı başlayacak." diye konuştu.

A Haber'e konuşan Şimşek, pozitif reel faiz patikasına girildiğini belirterek, "Artık TL'nin eskiden olduğu gibi değer kaybı için sebep kalmıyor." dedi.

Kur korumalı mevduattan çıkışın başladığını belirten Şimşek, Merkez Bankası'nın uyguladığı bazı makroihtiyati tedbirler olduğuna dikkat çekti.

"FON AKIŞININ YOĞUNLAŞMASINI BEKLİYORUZ"

Önümüzdeki dönemde yurtdışından fon akışının yoğunlaşmasını beklediklerini belirten Şimşek, "Henüz programımızın erken aşamasındayız." ifadesini kullandı.

"ALTIN TALEBİ DÜŞECEK"

Altın ithalatının negatif reel faizler nedeniyle anormal düzeylerde olduğuna dikkat çeken Şimşek şunları söyledi: "Para politikasında normalleşme ile talebin düşeceğini öngörüyoruz. Altın ithalatındaki azalma da cari açığı en az yüzde 1 aşağı çekecek. Cari açığı yüzde 3'ün altına çektiğimiz zaman doğrudan fon akışı yarısını finanse edecek, kalan fon akışı rezerv birikimine gidecek."

Bu yıl reel büyümenin çok ötesinde toplumun tüm kesimlerine çok büyük ücret artışları verdiklerini belirten Şimşek, "Enflasyonu kalıcı tek haneye indireceksek gelirler politikasının da bu hedeflerle uyumlu olması lazım." diye konuştu.

"REZERV BİRİKİMİ DEVAM EDECEK"

Bakan Şimşek, rezerv birikiminin piyasa koşulları elverdiği ölçüde devam edeceğini söyledi.

Bakan Şimşek, bölgedeki çatışma ortamının geçici ve sınırlı olmasını temenni ettiğini kaydetti.

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