Sofralık zeytinde rekolte azaldı mı? 2025 hasadında kalite dikkat çekti

Yaklaşık 17 milyon zeytin ağacına ve güçlü üretim altyapısına sahip Manisa’nın Akhisar ilçesinde, zeytin hasadı sezonu başladı.
1 2024 yılında yaklaşık 350 bin ton rekolte gerçekleşti
Türkiye'nin siyah zeytin üretiminin yaklaşık yüzde 35'inin, yeşil zeytin üretiminin de yüzde 70'inin yapıldığı Akhisar'da geçen yıl 350 bin ton civarında rekolte gerçekleşmişti.
2 Üretim azaldı, kalite arttı
Bu yıl ise periyodisiteden dolayı ciddi düşüş beklense de zeytinin kalitesi yüz güldürdü.
3 "Sofralık zeytin kalitesi son yılların en yüksek seviyesinde"
Akhisar Ticaret Borsası Başkanı Alper Alhat, bu yıl bölgede sofralık zeytin kalitesinin son yılların en yüksek seviyesinde olduğunu söyledi.
4 "Üreticimiz bir yıl boyunca ciddi mücadele verdi"
Akhisar'da bu sene özellikle sofralık zeytinin çok kaliteli olduğunu belirten Alhat, "Üreticimiz bir yıl boyunca kalite için ciddi mücadele verdi. Geçen yıl 'var" senesiydi. Bu yıl ise zeytinin doğasında olan periyodisiteden kaynaklı "az" senedeyiz.
Ama kalitenin de çok yüksek olduğu bir yıldayız. Ağaçlarımızdaki zeytinlerimiz bu sene inanılmaz kaliteli. Kaliteden dolayı üreticimiz ve tüketicilerimiz bu sene iyi bir zeytine doyacak diye düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.
5 Zeytin ağaçları 17 milyona yaklaştı
Alhat ayrıca, ilçedeki zeytin ağacı varlığının 17 milyona yaklaştığını dile getirdi.
6 Teknoloji ve devlet destekleri etkili oldu
Alper Alhat söz konusu büyümenin teknoloji ve devlet destekleriyle kaliteye olumlu yansıdığını söyledi.
7 "Zeytinin kalitesi dünya standartlarına ulaştı"
Alhat, ilçenin sofralık zeytininde kalitenin dünya standartlarına ulaştığını, raflardaki ambalajlı zeytinlerin büyük kısmının Akhisar menşeli olduğunu da ekledi.
8 Cumhuriyet tarihinin en yüksek geliri
Türkiye'nin, 2024-2025 sezonunda sofralık zeytin ihracatında 255 milyon 310 bin dolarla Cumhuriyet tarihinin en yüksek gelirini elde ettiğine de dikkati çekti.
9 "Türkiye, sofralık zeytinde dünya sıralamasında en öne gelecek"
Akhisar Ticaret Borsası Başkanı Alper Alhat ayrıca, ""İhracatta her geçen sene artacak bir pazarı konuşuyoruz. Öncelikle ülkede üretim artıyor, üretim artarken pazarlar da artıyor. Küresel ısınmayı herkes konuşuyor. Zeytincilik sektöründe artış sağlayacağımız yıllara başlıyoruz.
Çünkü rakip ülkeler, İspanya, İtalya, Yunanistan ve Tunus gibi ülkeler sofralık zeytin üretiminde kuraklıktan dolayı bir miktar geride kalacaklar. Türkiye'de verilen desteklerle eğer sulama projeleri ve bilhassa yağmur hasadı uygulamalarını başarabilirsek, önümüzdeki dönemde Türkiye, sofralık zeytinde dünya sıralamasında en öne gelecek." dedi.
10 "Tütündeki emeğimizi zeytin ağacına taşıdık"
Akhisar'ın geçmişte tütün üretimiyle tanındığını belirten Alhat, "Tütündeki emeğimizi, çalışkanlığımızı zeytin ağacına taşıdık. Bugün üreticilerimizin sabah tarlasına, zeytinliğine gitmesi, ağaçlara bakması bu emeğin göstergesi. Bu sayede bugünkü başarıya ulaştık." dedi.