SOLOTÜRK Kayseri gösterisi ne zaman, saat kaçta? SOLOTÜRK Kayseri gösterisi nerede?

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Bilim Festivali, bu yıl önemli isimleri ve gösterileri ağırlamakta.Türkiye'nin gururu olan astronot Tuva Cihangir Atasever, festivalin özel konuğu olarak yer alacakr. Festivalin en heyecan verici anlarından biri, Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK'ün yapacağı gösteri uçuşu olacak.

SOLOTÜRK Kayseri gösterisi ne zaman, saat kaçta?

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Bilim Festivali kapsamında, Türk Hava Kuvvetlerinin gururu SOLOTÜRK, Kayseri semalarında heyecan dolu bir gösteri uçuşu gerçekleştirecektir.

Tarih: 18 Ekim 2025 Cumartesi

Saat: 14.00

SOLOTÜRK: Gökyüzünün Akrobasi Timi

SOLOTÜRK gösterisinde, Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı F-16 savaş uçağı pilotları, akrobasi dolu hareketleriyle gökyüzünü adeta bir sahneye çevirerek izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak.

SOLOTÜRK, Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı, dünyanın sayılı akrobasi timlerinden biridir. Ekip, gösterilerini yüksek manevra kabiliyetine sahip F16 savaş uçakları kullanarak sergiler.

Gösteri Özellikleri:

Akrobasi Ruhunun Sahnelenmesi: SOLOTÜRK pilotları, gösterilerinde F-$16\text{ savaş uçaklarıyla}$ gökyüzünde izleyiciyi etkileyecek şekilde kıvrak ve dengeli uçuşlar yaparak teknik ustalıklarını sergiler.

Kayseri Gösterisi: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Bilim Festivali kapsamında yapılacak gösteri de bu akrobasi ruhunu sahnelendirecek ve gökyüzünü adeta bir sahne haline getirecektir. Bu gösteri, 18 Ekim 2025 Cumartesi günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek.

SOLOTÜRK, sunduğu bu görsel şölenlerle hem havacılık tutkusunu artırmayı hem de Türk Hava Kuvvetleri'nin yeteneklerini gözler önüne sermeyi amaçlar.