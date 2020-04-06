Bakan Koca, ‘Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu’nu sosyal medya hesabından paylaştı. Son 24 saatte 3 bin 148 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 75 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı 30 bin 217’ye, can kaybı 649’a yükseldi.
Sağlık Bakanı Koca, “Günlük test sayımız yakında 30 bini bulacak. İyileşen hasta sayımızdaki artış hızı devam ediyor” dedi.
Günlük test sayımız yakında 30.000’i bulacak. İyileşen hasta sayımızdaki artış hızı devam ediyor. Artan test sayısına göre vaka sayısındaki artış düşük seyrediyor. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım.https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/WQtAifsNF2
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 6, 2020
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