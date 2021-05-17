Türkiye’nin merkezi yönetim bütçe gelirleri nisanda 93,8 milyar lira, giderleri 110,7 milyar lira oldu. Böylece merkezi yönetim bütçesi nisanda 16 milyar 917 milyon lira açık verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, nisan ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, nisanda bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 43,8 artarak 93 milyar 791 milyon lira, bütçe giderleri yüzde 2,1 artışla 110 milyar 708 milyon lira oldu.

Ocak-nisan döneminde ise bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 36,4 yükselerek 437 milyar 906 milyon lirayı, bütçe giderleri yüzde 9,7 artarak 432 milyar 43 milyon lirayı buldu.

Böylece merkezi yönetim bütçesi nisanda 16 milyar 917 milyon lira açık, ocak-nisan döneminde ise 5 milyar 863 milyon lira fazla verdi.

(Sürecek)