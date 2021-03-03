14 Ocak’ta uygulanmaya başlayan Çin’in Kovid-19 aşısı Sinovac’ın Türkiye’de etkinlik oranları belli oldu. Hacettepe Üniversitesinden yapılan açıklamada, ”Faz 3 sonuçlarına göre, Sinovac aşısının etkililiği yüzde 83,5; hastanede yatışı engelleme oranı ise yüzde 100.” ifadelerine yer verildi.

Aşının hastanede yatışı engelleme oranı ise yüzde 100 olarak bulundu.

EN ÇOK GÖRÜLEN YAN ETKİLER

Yapılan açıklamada aşı sonrası en çok görülen yan etkilere de yer verildi.

Yorgunluk (yüzde 9,8), baş ağırısı (yüzde 7,6) kas ağrısı (yüzde 3,8) ateş (yüzde 2,5) titreme (yüzde 2,4) ve lokal yan etkilerinden en sık görüleninse enjeksiyon yerindeki ağrılar olduğu belirtildi.

Ayrıntılar geliyor