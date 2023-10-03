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Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı (3 Ekim)

TÜİK verilerine göre enflasyon eylülde aylık bazda yüzde 4,75 artarken yıllık bazda yüzde 61,53'e yükseldi.

03 Ekim 2023 | 10:04
Son Güncellenme: 03 Ekim 2023 | 11:36
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Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı (3 Ekim)

Türkiye İstatistik Kurumu, Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre TÜFE yıllık %61,53, aylık %4,75'e çıktı. 

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %4,75, bir önceki yılın Aralık ayına göre %49,86, bir önceki yılın aynı ayına göre %61,53 ve on iki aylık ortalamalara göre %55,30 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %20,16 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %92,48 ile lokanta ve oteller oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %2,59 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %30,27 ile eğitim oldu.

Beklentiler

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, eylülde TÜFE'nin aylık bazda yüzde 5 artacağını öngörmüştü.

 

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