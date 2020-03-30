İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, ‘İstanbul’da şehirler arası deniz yolu ulaşımında; yük taşımacılığına devam edilmesi, yolcu taşımacılığı yapılan deniz otobüsü, feribot vb. seferlerin bugün 17:00’den itibaren durdurulması kararlaştırılmıştır’ dedi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, ‘İstanbul’da şehirler arası deniz yolu ulaşımında; yük taşımacılığına devam edilmesi, yolcu taşımacılığı yapılan deniz otobüsü, feribot vb. seferlerin bugün 17:00’den itibaren durdurulması kararlaştırılmıştır’ dedi.
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Suudi Arabistan milli petrol şirketi Saudi Aramco'nun geçen yılki net karı, dünyanın en büyük 12 petrol şirketinin toplam karını geride...
Tahincioğlu, inşaat sektöründe büyük çaplı karma projeleriyle biliniyor. Tahincioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, Kayaşehir, Küçükyalı, İstinye ve Kağıthane'de devam...
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuyla paylaşılan ve Kovid-19 salgınının etkilerini azaltmak için 100 milyar...
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