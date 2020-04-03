Sağlık Bakanı Koca “İstanbul’da 12 bin 231, İzmir’de 1105, Ankara’da 860, Konya’da 601, Kocaeli’de 500 vaka var.” dedi. 56 ilde koronavirüs nedeniyle vefat yaşandığını bildiren Koca, başta İstanbul olmak üzere büyükşehirlerde hareketliliğin istenen seviyeye düşürülemediğini söyledi.

TOPLAM VAKA SAYISI 20 BİN 921

Koca’nın açıklamalarından başlıklar şöyle:

Son 24 saatte 16 bin 160 test yapıldı. Toplamda 140 bin 716 test yapılmış oldu.

Son 24 saatte 2 bin 786 pozitif vaka daha tespit ettik. Toplam vaka sayımız 20 bin 921 oldu.

Tedavisi devam eden hastalardan 1251’i yoğun bakımdadır. Bunların 867’si solunum cihazına bağlı durumdadır.

484 hastamız iyileşerek taburcu edilmiştir.

Hayatını kaybedenlerin yüzde 78,7’sini 60 yaş üstü vatandaşlar oluşturuyor.

50 yaş üzerindeki vefat sayısının giderek daha artmış olduğunu ve özellikle erkek oranının kadınlara göre yüksek olduğunu gördük.

“KALABALIK ORTAMLARDA MASKE TAKILSIN”

Özellikle kalabalık ortamlarda maske takılması gerekiyor. Türkiye’nin analizi, şu anda İstanbul’da bir kişi 16 kişiye bulaştırıyor.

Bilim Kurulu’nun bugün daha üst düzey tedbir önerileri oldu, Cumhurbaşkanlığına sunuldu.

(Hayatını kaybeden sağlık çalışanları) Benim de gönlümden şehit olarak geçmeleri yatar. Önümüzdeki günlerde gündeme gelebilecek bir konu.

Bilim Kurulu üyelerinden birinin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Vatandaşlarımızdan ricamız zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamaları.