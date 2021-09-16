Son dakika gelişmesi… 2021-Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçları, ÖSYM’nin “http://sonuc.osym.gov.tr” internet adresinden açıklandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından Ağustos ayında gerçekleşen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları açıklandı.

Takvime göre 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ), 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ), 2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sonuçları açıklandı.

Sonuçlar ÖSYM’nin AİS ekranı üzerinden görüntülenebiliyor.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.