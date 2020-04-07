Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara’da Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor. Koca, Kovid-19’da son 24 saatte vaka sayısının 3 bin 892, vefat sayısının 76 olduğunu, toplam vefat sayısının 725’e ulaştığını bildirdi. Koca, “Türkiye genelindeki dağılımda İstanbul, Ankara, İzmir, Körfez, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak bu noktalarda yoğunluk fazla” diye konuştu.

Bakan Koca Türkiye günlük koronavirüs tablosunu sosyal medya hesabından paylaştı

Şifa bulan hastalarımızın sayısı artıyor. Test sayısı ve pozitif vakalara bağlı taramalar arttıkça tanı sayısında da artış oluyor. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım.https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/IO8q3nstOK — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 7, 2020

Bakan Koca’nın açıklamalarından satır başlıkları şöyle:

Dün ülkemizi dışarıya karşı izole etmeye çalışıyorduk, izolasyon kuralına şimdi şehir şehir uymamız zorunludur.

Toplum Bilimleri Kurulu adında yeni bir kurul oluşturduk. Kurul, süreçle ilgili öngörü çalışmaları yapacak, toplumsal öneriler getirecek.

Her yaşta, olağanüstü bir hızla bulaşabilen virüsle karşı karşıyayız. Vücut direncine bağlı olarak herkeste hastalık belirtisi çıkabiliyor.

Artık genç yaşlardaki hastaların da kaybına tanık oluyoruz. Yaş bir güvence olarak algılanmamalıdır.

Hastalarımızda akciğer enfeksiyonuna geçiş oranında azalma sağladık, ilaç tedavisine erken başlamamızın bunda büyük rolü olduğunu düşünüyoruz.

Evde izole edilmesi gerekenleri dijital yöntemle takip edeceğiz. Gerektiğinde hemen uyaracağımız sistemin hazırlıklarını tamamladık.

YOĞUNLUĞUN YAŞANDIĞI İLLER

Türkiye genelindeki dağılımda İstanbul, Ankara, İzmir, Körfez, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak bu noktalarda yoğunluk fazla.

Vakaların izole olmalarını, evde takibini, hareketliliğini, dışarı çıkıp çıkmadığını görmek üzere bir aplikasyon geliştirildi.

Erciyes Üniversitesi’nden Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ile Ankara Üniversitesi’nden Aykut Özkul virüsü izole etmeyi başardılar.

Şu an bütün Türkiye’de yoğun bakımlardaki doluluk oranımız yüzde 62-63’ü geçmedi.

Süreci takip ederken olumlu gözlemlerimiz var. Bunların istikrar ve trend kazanmasını bekliyoruz.

Yatak doluluk oranı Türkiye’de yüzde 50’yi aşmadı.

(Sağlık çalışanları için) Yeni bir atama sürecini başlattık, önümüzdeki birkaç gün içinde bu süreç sonuçlanmış olacak”

MASKE AÇIKLAMASI

Eczanelerde maske satışı parayla asla söz konusu olmayacak. Eczaneler bedava vermek istiyorlarsa verebilirler. Parayla maske satılmayacak. Sağlık Bakanlığının sitesinde paylaşacağız. Sentetik olmayan pamuklu bezle maske yapabilirsiniz.