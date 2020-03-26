YÖK Başkanı Yekta Saraç, Bu sene bahar dönemi eğitim öğretim sürecini sadece uzaktan eğitim, açık öğretim ve dijital öğretimle sürdürmeye karar verdik.” dedi.

Saraç, şöyle konuştu:

“Uzaktan eğitim, açıköğretim ve dijital öğretimle sunulamayacak program, ders ve uygulamalı dersler yaz aylarında tamamlanacak. Üniversitelerde bahar döneminde yüz yüze eğitim yapılmayacaktır. ”

YÖK Başkanı Saraç, Bu sene bahar dönemi eğitim öğretim sürecini sadece uzaktan eğitim, açık öğretim ve dijital öğretimle sürdürmeye karar verdik.” dedi.

Saraç, üniversitelerde uzaktan eğitimin lisans, ön lisans ve lisans üstü için geçerli olduğunu belirterek, “Bu hususta asla ihmalkarlık olmasın istiyoruz” diye konuştu.

YKS ertelendi

YÖK Başkanı Saraç, YKS’nin 25-26 Temmuz’da yapılmasının kararlaştırıldığını açıkladı.