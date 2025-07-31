Son gün kuyruğu

İHA'nın haberine gör eeski tip sürücü belgelerini yenilemenin son gününde İstanbul Beşiktaş’taki nüfus müdürlüğünde de yoğunluk yaşandı. Eski tip ehliyetlerini, mesai bitimine kadar 15 lira karşılığında değiştirmeye çalışan vatandaşlar kuyruk oluşturdu.

Ehliyet yenilenmesi için başvuru süresinin dolmasına saatler kaldı. Eski tip sürücü belgeleri bugün mesai bitimine kadar 15 lira karşılığında yenilenebilirken, süreyi kaçıranlar, yarından itibaren B sınıfı sürücü belgesi için 7 bin 438 lira 60 kuruş ödeyecek ayrıca, eski belgeler geçersiz sayılacak. Ehliyet yenileme işlemini son güne bırakanlar Beşiktaş’taki nüfus müdürlüğünde yoğunluk oluşturdu. Personeller ise işlemlerin yetişmesi için yoğun çaba harcıyor.

"Çok yoğunluk var"

Eski tip ehliyetini yenilemek için kuyruğa giren Hasan Yiğit, "Sürücü belgesini değiştirmek için geldik. Çok yoğunluk var. Bu sıra biter mi bilmiyoruz. Makinelerden işlem yapılamıyor şu anda bekliyoruz bakalım. Son güne bıraktık biraz ihmal ettik" dedi.