Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni kadrosuna başvurular için 30 yaş sınırı getirilirken, Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndan (KPSS) en yüksek puan almış 5 katı aday arasından sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslarda değişiklik yapılarak , AFAD’da istihdam edilmek üzere alınacak arama ve kurtarma teknisyeni unvanlı sözleşmeli personele yönelik şartlar belirlendi.