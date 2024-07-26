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SPK’den 8 kişiye 2 yıl işlem yasağı kararı geldi

SPK bültenine göre 7 gerçek ve 1 tüzel kişi için Borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda 2 yıl işlem yapma yasağı getirilmesine karar verildi.

26 Temmuz 2024 | 05:28
SPK’den 8 kişiye 2 yıl işlem yasağı kararı geldi

Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Karar'ı KAP'ta şu şekilde yer aldı: Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri AŞ (MTRKS) pay piyasasında 09.03.2022-07.09.2022 döneminde gerçekleştirilen işlemler nedeniyle aşağıdaki tabloda yer verilen kişiler hakkında, 6362 sayılı SPKn'nun 101 inci maddesinin birinci fıkrası ve Kurulumuzun V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/2 ve 6/2 maddeleri uyarınca Borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda 2 yıl işlem yapma yasağı getirilmesine karar verilmiştir.

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Bilançosunu açıkladı: 6 ayda 2,7 milyar lira net kar
Türk Hava Yolları (THYAO) yeni şirketi duyurdu
SPK’den 8 kişiye 2 yıl işlem yasağı kararı geldi
SPK'den 3 şirkete bedelsiz onayı geldi
Galatasaray'dan KAP'a transfer açıklaması
Tüpraş 1 milyon varil petrolün tamamını geri aldı
Tümosan'dan (TMSN) rekabet soruşturması hakkında açıklama
Europower Enerji (EUPWR) temettü kararını duyurdu
Matriks (MTRKS) temettü kararını duyurdu
Türk Traktör'den (TTRAK) rekabet soruşturması hakkında açıklama
Yabancı yatırımcı hisse aldı, tahvil sattı
Koç Holding (KCHOL) bilanço tarihi belli oldu
Mia Teknoloji’den (MIATK) NATO ihalesi açıklaması
Fenerbahçe yeni transferini KAP'a bildirdi
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