Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Karar'ı KAP'ta şu şekilde yer aldı: Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri AŞ (MTRKS) pay piyasasında 09.03.2022-07.09.2022 döneminde gerçekleştirilen işlemler nedeniyle aşağıdaki tabloda yer verilen kişiler hakkında, 6362 sayılı SPKn'nun 101 inci maddesinin birinci fıkrası ve Kurulumuzun V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/2 ve 6/2 maddeleri uyarınca Borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda 2 yıl işlem yapma yasağı getirilmesine karar verilmiştir.