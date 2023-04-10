SPRO Teknoloji’nin genel müdürü Selahattin Güldeş oldu

Kariyerini danışmanlık yöneticiliğinin ardından satış direktörü olarak sürdüren Selahattin Güldeş, Türkiye’deki önemli SAP projesinine liderlik etti. SPRO’nun Türkiye ve Almanya’daki danışmanlık, proje yönetimi, profesyonel hizmetler, insan kaynakları ve satış operasyonlarını yönetecek olan Güldeş, yeni görevine 10 Nisan itibarıyla

başlayacak. İşletme mezunu olan Selahattin Güldeş, yüksek lisansını Londra’da tamamladı. Güldeş, bulut teknolojilerin endüstride kullanımı için akademik çalışmalar yürütüyor.