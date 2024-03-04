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Şubatta fiyatı en fazla artan ve düşen ürünler

Tüketici fiyatları bazında şubatta en fazla fiyat artışı yüzde 21,78 ile orta öğretimde, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 14,8 ile hava yolu ile yolcu taşımacılığında görüldü.

04 Mart 2024 | 11:00
Şubatta fiyatı en fazla artan ve düşen ürünler

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay orta öğretimdeki fiyat artışını yüzde 16,99 ile tereyağı, yüzde 16,14 ile sebze (patates ve bazı yumru bitkiler hariç) ücreti izledi.

Şubatta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 14,81 ile kuzu eti, yüzde 11,57 ile peynir, yüzde 10,99 ile taze süt yer aldı.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 14,8 ile hava yolu ile yolcu taşımacılığında gerçekleşti. Bunu, yüzde 6,64 ile yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler, yüzde 6,25 ile kara yolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı, yüzde 1,64 ile halı ve diğer yer döşemeleri, yüzde 0,7 ile evle ilgili temizlik malzemeleri ve erkek giyimi takip etti.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, şubatta aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünler ile bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

Orta öğretim21,78
Tereyağı16,99
Sebze (patates ve bazı yumru bitkiler hariç)16,14
Kuzu eti14,81
Peynir11,57
Taze süt10,99
Alkolsüz içecekler ve konsantre içecekler10,57
Taze meyveler10,32
Un ve diğer tahıllar9,5
Makarna çeşitleri9,1

Şubatta fiyatı en fazla düşen veya en az artış gösteren seçilmiş ürünler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:

Çay ve diğer demlendirilen içecek çeşitleri1,75
Katı yakıtlar1,29
Şeker0,81
Kadın giyim-0,65
Erkek giyim-0,7
Ev ile ilgili temizlik malzemeleri-0,7
Halı ve diğer yer döşemeleri-1,64
Kara yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı-6,25
Yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler-6,64
Hava yolu ile yolcu taşımacılığı-14,80
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