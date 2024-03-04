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  • Mart 2024 işyeri kira artış oranı ne kadar? 2024 Mart işyeri kira artış oranı hesaplama örneği

Mart 2024 işyeri kira artış oranı ne kadar? 2024 Mart işyeri kira artış oranı hesaplama örneği

2024 Mart ayı kira artış oranı için gözler TÜİK enflasyon rakamlarındaydı. 2024 Mart işyeri kira artış oranı bugün açıklanan enflasyon oranları ile belli oldu. Peki 2024 Mart işyeri kira artış oranı ne kadar? İşte 2024 Mart işyeri kira artış oranı hesaplama örneği...

04 Mart 2024 | 10:01
Son Güncellenme: 04 Mart 2024 | 10:31
Mart 2024 işyeri kira artış oranı ne kadar? 2024 Mart işyeri kira artış oranı hesaplama örneği

Kira sözleşmesi yenileyecekler tarafından şubat ayı enflasyon rakamları merak ediliyor. Mart ayının ilk haftasında TÜİK tarafından belirlenen şubat ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte gözler kira hesaplamalarında. Bu ay kira kontratı yenileyecek iş yeri sahipleri açıklanan bu orana göre sözleşmelerini yenileyecek. İşte TÜİK tarafından açıklanan oranlara göre Mart 2024 işyeri kira artış oranı...

2024 MART AYI İŞYERİ KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

İş yerleri için zam oranı; artışın yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan TÜFE 12 aylık ortalamalara göre değişim oranına bakılarak hesaplamaktadır. Örneğin zam mart ayında yapılacaksa TÜİK’in açıkladığı TÜFE endeksinin ilgili yılın Şubat ayındaki 12 aylık ortalamalara göre, yani yüzde 55,91 oranında artış yapılabilecektir.

2024 MART AYI İŞYERİ KİRA HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Mevcut Kira Bedeli: 10.000,00 TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Mart 2024
TÜFE Kira Artış Oranı: % 55,91
Kira Artış Tutarı:  5.591,00 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı:  15.591,00 TL

KONUT KİRA ARTIŞI HESAPLAMA

Mevcut Kira Bedeli: 3.000,00 TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Mart 2024
Girdiğiniz Artış Oranı: Yüzde 25
Kira Artış Tutarı: 750,00 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 3.750,00 TL
Yıllık Yeni Kira Tutarı: 45.000,00 TL

Kira artışına yüzde 25 sınırlama getiren uygulamaya 1 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edilecek.

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