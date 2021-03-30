Geçen yıl yaşanan ve büyük tepki çeken süt tesisindeki skandalın bir benzeri de turşu tesisinde yaşandı. Turşu tesisindeki bir çalışanın çıplak ayakla girdiği turşu tankında dans ettiği görüntüler sosyal medyada tepki çekti. Görüntülerin Şanlıurfa Viranşehir’de çekildiği iddialarına kaymaklıktan açıklama geldi.

Sosyal medyada yayılan videoda, turşu tesisinde bir çalışanın, çıplak ayakla girdiği turşu tankında dans ettiği görülüyor. Görüntülerin Şanlıurfa Viranşehir’de çekildiğinin iddia edilmesi üzerine ilçe kaymakamlığından açıklama yapıldı. Viranşehir Kaymakamlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Viranşehir Organize Sanayi Bölgesinde turşu fabrikası bulunmamaktadır. Viranşehir Organize Sanayi Bölgesi dışında da turşu imalatı yapan faal bir kuruluş yoktur. Bahse konu haberin görsellerinde lahana turşusu kurulduğu görülmektedir. İlçemizde lahana bitkisinin yetiştiriciliği yapılmamaktadır.” denildi.

Görüntülerin nerede çekildiği araştırılıyor.

Ulusal bir haber sitesinde "Viranşehir ilçesinde gıda skandalı" şeklinde servis edilen habere ilişkin basın açıklamamız.#viransehir @omerdereci @Abdullah_Erin47 pic.twitter.com/mt2y8rCfMw — Viranşehir Kaymakamlığı #EvdeHayatVar (@Vir_Kaymakamlik) March 29, 2021

Benzeri süt tesisinde yaşanmıştı

Geçen yıl Konya’da üretim yapan bir süt fabrikasında bir çalışanın süt kazanının içine girerek süt banyosu yaptığı görüntüleri infial yaratmıştı.