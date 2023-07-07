T.C.Kimlik numarasına göre maddi yardım söylentisinin aslı ne?

Bir TikTok kullanıcısı hesabında yaptığı paylaşımda T.C kimlik numarası sonu 0,2,4,6 ve 8 olan vatandaşlara 5.000 TL, 7.500 TL ve 10.000 TL yardım yapılacağını iddia etti. Söylenti sosyal medyada yayıldı. AA Teyit Hattı söz konusu iddiayı inceledi. Bu söylenti daha önce de gündeme gelmişti.

6 Temmuz 2023 tarihinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi sayfasında; "Aile Destek Programı ile ihtiyaç sahibi ailelerin, Haziran 2022-Mayıs 2023 döneminde en fazla 12 aylık süre ile hane içindeki kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları ile aylık periyotta desteklenmeleri sağlanacaktır." ifadeleri yer alıyor.

6 Temmuz 2023 tarihi itibarı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca yürütülen sosyal destek çalışmalarının miktarları ise şu şekilde:

Yardım çalışmaları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Aile Destek Paketi adı altında yürütülüyor. Yani Kimlik numarasına göre maddi yardım yapılacağı iddiası doğru değil.