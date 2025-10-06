TAİDER üyeleri, Aralık ayındaki zirvede buluşacak

TAİDER Aile İşletmeleri Derneği, küresel ve yerel değişimlere uyum sağlayarak sürdürülebilir büyümeye yönelik vizyon sunmaya ve çalışmalara devam ediyor. TAİDER, aile işletmelerinin güçlü gelecek inşasında rol üstleniyor.

300 aile, yaklaşık 1000 aile üyesiyle her bölgeden, her sektörden ve her büyüklükteki aile şirketlerini kucaklayarak Türkiye’nin aile işletmeleri derneği olmak için çalışıyor. TAİDER’in her yıl düzenlediği Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi’nin bu yıl 13.’sü, 5-6 Aralık 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Aile işletmelerinin karşılaştığı güncel zorlukları ve fırsatları çok yönlü olarak ele alan zirve, alanının en kapsamlı etkinliklerinden biri olma özelliğini taşıyor.

Gelenekten Geleceğe Stratejik Evrim



Bu yılın teması olan “Gelenekten Geleceğe Stratejik Evrim”, aile işletmelerinin köklü değerlerini ve miraslarını koruyarak, hızla değişen dünyaya nasıl uyum sağlayabileceklerini ve bu dönüşümü nasıl stratejik bir avantaja çevirebileceklerini tartışmaya açıyor. Temanın merkezinde, sürdürülebilir büyümenin kültürel süreklilik, kurumsallaşma ve yenilikçilikle birlikte mümkün olabileceği fikri yer alıyor.



Zirveye bu yıl 300’ün üzerinde katılımcı bekleniyor. İş dünyasının önde gelen isimlerinin konuşmacı olarak yer alacağı zirve, aynı zamanda genç kuşak temsilcileri için de bir öğrenme ve ilham alma alanı olacak.



Aile şirketleri toplumsal yapımızın taşıyıcı sütunları



Türkiye’deki aile şirketlerindeki gelişmeler hakkında bilgiler veren TAİDER Yönetim Kurulu Başkanı Gülfem Yorgancılar Perçin “Aile işletmeleri, yalnızca ekonomimizin değil, aynı zamanda toplumsal yapımızın da taşıyıcı sütunları. TAİDER olarak, bu köklü yapıların değişen dünyaya uyum sağlayarak sürdürülebilir ve stratejik bir şekilde dönüşmeleri için yanlarında olmayı sürdürüyoruz. Geçmişin değerlerini korurken, geleceğin ihtiyaçlarına cevap verebilen aile şirketleri inşa etmek en büyük hedefimiz” diyor.